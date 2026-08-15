Si pensabas que los puerto USB eran exclusivos de los celulares y las computadoras, ¡error! También se incluyen en ciertos modelos de televisiones actuales.

Aunque suele pasar desapercibido, puede ayudarte a utilizar tu televisión para la reproducción de ciertos contenidos. Si quieres conocer sus funciones, en Techbit te las compartimos.

¿Cuál es el uso del puerto USB de tu televisión?

De acuerdo con el fabricante TCL, el puerto USB de las televisiones sirve para compartir y proyectar videos, imágenes, películas y música desde otros dispositivos. Pero además, es de gran ayuda para actualizar su software.

Y es que una de sus principales ventajas es la mayor velocidad de transferencia de archivos, a diferencia de otras conexiones como la HDMI, debido a que ofrece un protocolo de encriptación más riguroso y hasta capaz de evitar ciberataques.

De igual manera, sirve para cargar los celulares y hacer grabaciones de contenido cuando la televisión integra la función denominada como PVR o USB Recording.

El puerto USB de las televisiones se encuentran atrás o a los costados. Foto: Magnific

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¿Cómo utilizar el puerto USB de tu televisión?

¿Conocías sus múltiples funciones? Para sacarle el máximo provecho al puerto USB de tu televisión, sigue estas instrucciones:

Reproducir y transferir contenido

Conecta el adaptador o la memoria USB a tu TV.

Entra al menú de la pantalla y localiza la función “Reproductor Multimedia".

Con ayuda del control, selecciona y transfiere el contenido que deseas proyectar.

Si estás utilizando una USB, identifica su nombre e ingresa a ella para ver sus archivos y luego proyectarlos.

Cargar el celular

Si bien este puerto puede alimentar de energía tu celular, considera que es un proceso más lento y debes mantener encendida la televisión:

Conecta el extremo de tu cable USB al puerto de la TV.

al puerto de la TV. Enciende el televisor y conecta el adaptador del dispositivo que vayas a cargar.

En el caso de los teléfonos y tablets, revisa la notificación de conexión y selecciona ”Sólo cargar".

Actualizar el software

Verifica que tu pantalla tenga actualizaciones disponibles y apágala.

Copia el archivo SW BIN o 'Update.img' en la unidad USB.

Inserta la memoria en la televisión y enciéndela.

Mantén presionado el botón de encendido de la TV durante 10 segundos para que se actualice automáticamente.

Grabar programas

Conecta una memoria USB formateada a la pantalla.

Sintoniza el programa que deseas grabar y presiona el botón REC de tu control remoto. Otra opción es ir al Menú de la TV y buscar la opción PBR o PVR para comenzar a grabar.

y buscar la opción PBR o PVR para comenzar a grabar. Al terminar, oprime el botón "Stop" en tu control o entra a la opción PVR para detener la grabación.

Después, entra al menú de grabaciones de tu dispositivo USB para asegurarte de que el contenido se haya almacenado.

Finalmente, sal del menú y retira la memoria.

Con el puerto USB de tu televisión puedes cargar celulares, tabletas, audífonos, pilas portátiles y otros dispositivos. Foto: Unsplash

Ahora sabes que el puerto USB de tu televisión es altamente útil. Sácale el máximo provecho y prueba estas funciones.

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