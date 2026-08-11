Las fotos son un archivo importante para almacenar en los celulares, pero también son de los recursos que más espacio de almacenamiento utilizan. Incluso, puede suceder que ya no sea posible guardar nuevas imágenes hasta que se libere la memoria.

Pero una manera efectiva de respaldarlas es pasarlas a una computadora, y este proceso se puede realizar con un cable USB o por medio de la nube. Hoy en Techbit te explicamos ambos.

Tu computadora cuenta con mayor memoria de almacenamiento para fotos que tu celular. Foto: Unsplash

Leer también Google crea traductor con IA que funciona sin internet

¿Cómo importar fotos del celular a la computadora con cable USB?

De acuerdo con el Centro de Soporte Técnico de Microsoft, para pasar fotos desde cualquier celular a la computadora, ya sea iPhone o Android, se deben seguir estos pasos:

Conecta tu celular a una computadora con un cable USB para transferencia de archivos.

Enciende el dispositivo y desbloquéalo.

Si tienes iPhone, el sistema te pedirá confiar en la computadora. Selecciona “Confiar” o “Permitir” para continuar.

En la computadora, ingresa al apartado “Imágenes” o “Fotos”.

Oprime “Importar”.

Selecciona el dispositivo conectado y sigue las instrucciones de la pantalla.

Pulsa "Importar" y luego escoge el dispositivo conectado y termina el proceso.

De manera manual, puedes elegir las fotos y videos que deseas importar, así como decidir dónde guardarlas en tu computadora.

Eso sí, considera que la detección y transferencia puede durar varios minutos dependiendo de la cantidad y el peso de los elementos.

[Publicidad]

La transferencia de fotos de un celular a computadora puede tardar por la cantidad de archivos. Foto: Unsplash

¿Cómo transferir fotos del celular a la computadora con la nube?

Por otro lado, servicios de almacenamiento en línea, como iCloud y Google Fotos, también permiten transferir fotos del celular a la computadora pero sin necesidad de utilizar cables.

En este segundo método, los pasos a seguir son:

Google Fotos

En tu computadora, dirígete a https://www.google.com/photos/about/

Inicia sesión con tu cuenta de Google

Selecciona la o las fotos

Haz clic en “Más” y luego “Descargar”

Posteriormente, elige la carpeta a la que deseas mandar los archivos

iCloud

Entra al sitio https://www.icloud.com/ en tu computadora

Inicia sesión con tu cuenta de Apple. Para continuar, la página te pedirá el código de vinculación con tu iPhone

Dirígete al apartado “Fotos”

Selecciona las fotos que deseas transferir

Da clic un derecho y pulsa “Descargar”

Finalmente, elige la carpeta donde deseas guardar los archivos

Antes de hacer este proceso, recuerda contar con una copia de seguridad y el suficiente espacio en la nube. Así, tus fotos se mantendrán actualizadas y a salvo de ser eliminadas por accidente.

[Publicidad]

Leer también Cómo usar la carga rápida de tu celular

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters