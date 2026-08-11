Hace unas semanas, WhatsApp lanzó una actualización que muchos estaban esperando: los nombres de usuario. Con esta nueva función, WhatsApp intenta reforzar la privacidad de los usuarios para que estos mantengan su número privado.

La función se ha ido habilitando de forma gradual en diferentes países. En el caso de México, los usuarios ya tienen la posibilidad de reservar un nombre de usuario para que nadie más se los gane.

De acuerdo con WhatsApp, la nueva función está pensada para situaciones en las que las personas prefieren mantener su número privado, como al conocer a alguien en un evento, interactuar con un vecino o integrarse a un grupo de personas que no conocen personalmente.

¿Para qué sirve tener un nombre de usuario en WhatsApp?

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Básicamente es un filtro de seguridad más, pues con este se protege el número del usuario y otras personas podrán escribirle a través de la plataforma con solo proporcionar el nombre de usuario.

Si también quieres reservar tu nombre de usuario, en Tech Bit te contamos el paso a paso que debes seguir.

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Cómo reservar tu nombre de usuario en WhatsApp

Para apartar un nombre de usuario, los usuarios deberán contar con la versión más reciente de la aplicación y seguir esta ruta:

Ingresa a "Ajustes" desde WhatsApp .

. Da clic en "Cuenta"

Ahí aparecerá la opción de "Nombre de usuario". Elige con el que quieras que te reconozcan, recuerda que es el que darás en vez de tu número telefónico.

Al dar clic en "Guardar" la app te dirá si tú nombre de usuario está disponible. Si es así, tu nombre de usuario ya quedará reservado, sino te pedirá que busques uno nuevo.

¿Para qué sirve tener un nombre de usuario en WhatsApp?

También, sino te acepta el nombre de usuario que pongas, la misma app te brinda algunas alternativas que puedes usar para que sea más fácil encontrar uno disponible.

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