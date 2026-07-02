WhatsApp ha lanzado una nueva función que permitirá que los usuarios protejan su número de celular. Ahora tendrán la posibilidad de crear un nombre de usuario con el cual las personas podrán buscarlos en la app de mensajería e iniciar una conversación sin necesidad de compartir su número telefónico.

La función se habilitará gradualmente en diferentes países y que los usuarios recibirán una notificación dentro de la aplicación cuando los nombres de usuario estén disponibles en su región.

Sin embargo, desde esta semana ya pueden reservar su nombre de usuario en la app. Y es importante que lo hagas pronto pues, de otra manera, no encontrarás disponible el nombre de usuario que deseas. En Tech Bit te decimos el paso a paso que debes seguir.

WhatsApp dice adiós al número telefónico con nombres de usuario; así funcionarán

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Así puedes reservar tu nombre de usuario en WhatsApp

Para apartar un nombre de usuario, los usuarios deberán contar con la versión más reciente de la aplicación y seguir esta ruta:

Ingresa a "Ajustes" desde WhatsApp .

. Da clic en "Cuenta"

Ahí aparecerá la opción de "Nombre de usuario". Elige con el que quieras que te reconozcan, recuerda que es el que darás en vez de tu número telefónico.

Paso a paso: cómo reservar tu nombre de usuario de WhatsApp. Imagen: captura de pantalla

Al dar clic en "Guardar" la app te dirá si tú nombre de usuario está disponible. Si es así, tu nombre de usuario ya quedará reservado, sino te pedirá que busques uno nuevo.

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También, sino te acepta el nombre de usuario que pongas, la misma app te brinda algunas alternativas que puedes usar para que sea más fácil encontrar uno disponible.

De acuerdo con WhatsApp, la nueva función está pensada para situaciones en las que las personas prefieren mantener su número privado, como al conocer a alguien en un evento, interactuar con un vecino o integrarse a un grupo de personas que no conocen personalmente.

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