Techbit | 01-07-26 | 08:00 | Actualizada | 01-07-26 | 08:00 |

Como cada mes, WhatsApp renueva la lista de celulares a la que le dejará de prestar servicio. La razón es porque la app de mensajería instantánea deja de ser compatible con algunos equipos debido a sus constantes actualizaciones que muchas veces, no son compatibles con los requisitos técnicos que requiere.

Sobre todo, los modelos más antiguos son los principales equipos en tener problemas con la aplicación. De acuerdo con el de WhatsApp, la app es compatible con Android OS 5.0 y versiones posteriores, así como iPhone con iOS 15.1 y versiones siguientes.

El mismo sitio señala que cada año se analizan qué dispositivos y software con los más antiguos y tienen el menor número de usuarios, además que es posible que "esos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes o la funcionalidad requerida para ejecutar WhatsApp".

¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en julio del 2026? Imagen: Unsplash
¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en julio del 2026? Imagen: Unsplash

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En este sentido, es normal que algunos celulares que no cuentan con estas características dejen de ser compatibles con la app de Meta. Por ello, en te contamos cuáles celulares se quedarán sin la aplicación a partir de julio del 2026.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en julio del 2026

Entre los modelos que dejarán de dar soporte de WhatsApp se encuentran:

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Samsung

  • Samsung Galaxy S3
  • Samsung Galaxy S4
  • Samsung Galaxy S4 Mini
  • Samsung Galaxy Ace 4
  • Samsung Galaxy Core II

LG

  • LG Optimus G
  • LG Optimus L5 II
  • LG Optimus L7 II
  • LG L70
  • LG L90

Sony

  • Sony Xperia Z
  • Sony Xperia M
  • Sony Xperia E1
  • Sony Xperia L
  • Sony Xperia SP

Motorola

  • Motorola Moto G (primera generación)
  • Motorola Moto E (primera generación)
  • Motorola Moto X (primera generación)

Huawei

  • Huawei Ascend P6
  • Huawei Ascend G6
  • Huawei Ascend Y530

HTC

  • HTC One M7
  • HTC Desire 500
  • HTC Desire 300
  • HTC Desire 601

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