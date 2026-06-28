Perder el acceso a tu cuenta de WhatsApp resulta estresante debido a las conversaciones personales, datos confidenciales, fotografías y contactos que almacenas en ella. Y aunque sea un situación de pánico, lo primero que debes hacer es conservar la calma para actuar correctamente.

Ante un hackeo o robo, hoy en Techbit te decimos qué pasos seguir para recuperar el acceso y reforzar la seguridad en tu aplicación.

WhatsApp te ayuda a recuperar tu cuenta en caso de ser hackeada. Foto: Unsplash

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¿Qué medidas tomar si tu WhatsApp fue hackeado?

Si tu cuenta de WhatsApp fue hackeada, lo primero que debes hacer es notificar a tus contactos por otros medios, ello para evitar que te sigan enviando mensajes y que no caigan en engaños o estafas. Después, sigue estos pasos recomendados por el Centro de Ayuda de Meta:

Entra a WhatsApp Web y toca “Volver a iniciar sesión” y oprime “Continuar”. Introduce tu número, con todo y clave LADA. Da clic en “Siguiente”. Recibirás un mensaje de texto o una llamada telefónica con un código de 6 dígitos, anótalo e ingrésalo en la página. La sesión de tu cuenta de WhatsApp se cerrará automáticamente en todos los dispositivos. Si la página te solicita un PIN, quiere decir que la persona que ingresó a tu cuenta activó la “Verificación en dos pasos”. En este caso, deberás ponerte en contacto con el Centro de Ayuda de WhatsApp.

Si fuiste hackeado, ingresa a WhatsApp Web para recuperar tu cuenta rápidamente. Foto: Captura de pantalla

Si todo salió bien y lograste recuperar tu cuenta, WhatsApp recomienda revisar los dispositivos vinculados, seleccionar los que no reconoces y oprimir el botón “Cerrar sesión”.

Para evitar hackeos futuros, reporta el problema en el Centro de Ayuda y la app de Meta incluso podría suspender a los responsables por infringir sus normas.

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¿Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp de un hackeo?

¡Sé una persona precavida! Para reforzar la seguridad en tu cuenta WhatsApp y evitar ataques como hackeos, siempre mantén activa la "Verificación en dos pasos":

Entra a “Configuración” y selecciona “Cuenta”. Continúa en “Verificación en dos pasos” y aquí mismo crea un PIN de 6 dígitos. Confirma y listo.

Además, recuerda no compartir los códigos de verificación que recibes por SMS o descargar archivos y aplicaciones a partir de enlaces compartidos.

Después de recuperar tu cuenta de WhatsApp, refuerza tu seguridad y continúa enviando mensajes a tus contactos. Foto: Unsplash

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