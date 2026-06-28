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Perder el acceso a tu cuenta de WhatsApp resulta estresante debido a las conversaciones personales, datos confidenciales, fotografías y contactos que almacenas en ella. Y aunque sea un situación de pánico, lo primero que debes hacer es conservar la calma para actuar correctamente.
Ante un hackeo o robo, hoy en Techbit te decimos qué pasos seguir para recuperar el acceso y reforzar la seguridad en tu aplicación.
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¿Qué medidas tomar si tu WhatsApp fue hackeado?
Si tu cuenta de WhatsApp fue hackeada, lo primero que debes hacer es notificar a tus contactos por otros medios, ello para evitar que te sigan enviando mensajes y que no caigan en engaños o estafas. Después, sigue estos pasos recomendados por el Centro de Ayuda de Meta:
- Entra a WhatsApp Web y toca “Volver a iniciar sesión” y oprime “Continuar”.
- Introduce tu número, con todo y clave LADA.
- Da clic en “Siguiente”.
- Recibirás un mensaje de texto o una llamada telefónica con un código de 6 dígitos, anótalo e ingrésalo en la página.
- La sesión de tu cuenta de WhatsApp se cerrará automáticamente en todos los dispositivos.
- Si la página te solicita un PIN, quiere decir que la persona que ingresó a tu cuenta activó la “Verificación en dos pasos”. En este caso, deberás ponerte en contacto con el Centro de Ayuda de WhatsApp.
Si todo salió bien y lograste recuperar tu cuenta, WhatsApp recomienda revisar los dispositivos vinculados, seleccionar los que no reconoces y oprimir el botón “Cerrar sesión”.
Para evitar hackeos futuros, reporta el problema en el Centro de Ayuda y la app de Meta incluso podría suspender a los responsables por infringir sus normas.
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¿Cómo proteger tu cuenta de WhatsApp de un hackeo?
¡Sé una persona precavida! Para reforzar la seguridad en tu cuenta WhatsApp y evitar ataques como hackeos, siempre mantén activa la "Verificación en dos pasos":
- Entra a “Configuración” y selecciona “Cuenta”.
- Continúa en “Verificación en dos pasos” y aquí mismo crea un PIN de 6 dígitos.
- Confirma y listo.
Además, recuerda no compartir los códigos de verificación que recibes por SMS o descargar archivos y aplicaciones a partir de enlaces compartidos.
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