Por mandato oficial, los usuarios tiene la obligación de registrar las líneas telefónicas móviles en México, lo cual ha encendido las alertas entre millones de usuarios.

Aunque la medida busca fortalecer la seguridad y combatir delitos como la extorsión y el fraude, también ha abierto una pregunta que preocupa a la ciudadanía: ¿qué ocurrirá con las aplicaciones que dependen del número celular si una línea es suspendida por no estar registrada?

Desde plataformas de mensajería como WhatsApp hasta la banca móvil y las aplicaciones de transporte están ligada a un número telefónico. La posibilidad de perder el acceso a estas apps, aunque sea de manera temporal, podría tener efectos mucho más profundos que simplemente quedarse sin llamadas. En Tech Bit te contamos.

¿Qué pasará con WhatsApp, banca móvil o apps de transporte si no registras tu celular? Imagen: Unsplash

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¿Qué pasará con las apps que tienen registrado mi número celular?

El teléfono móvil se convirtió en la principal herramienta de identificación digital. Prácticamente todas las plataformas solicitan un número para crear una cuenta, verificar la identidad del usuario o recuperar el acceso en caso de olvidar una contraseña.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad y transformación digital, la suspensión de una línea no significa necesariamente la desaparición inmediata de las cuentas asociadas, pero sí puede generar importantes complicaciones.

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El primer problema es la pérdida de acceso a los códigos de verificación que envían las plataformas por mensaje de texto. Sin la posibilidad de recibirlos, cambiar de dispositivo, recuperar una contraseña o realizar ciertas operaciones bancarias podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

En el caso de WhatsApp, la cuenta no desaparece automáticamente si el número es suspendido. Sin embargo, el usuario podría enfrentar dificultades si necesita reinstalar la aplicación, cambiar de teléfono o volver a activar su cuenta.

La plataforma utiliza el número telefónico como principal método de autenticación. Si el usuario ya no tiene acceso a la línea, no podrá recibir el código de verificación necesario para ingresar nuevamente.

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Además, existe otro riesgo: si el número es dado de baja de manera definitiva y posteriormente reasignado a otra persona, el nuevo titular podría intentar registrar una cuenta con ese mismo número.

Por otro lado, el mayor impacto podría sentirse en las aplicaciones bancarias. La mayoría de las instituciones financieras utilizan el número celular como un factor de autenticación para autorizar transferencias, validar compras o enviar códigos de seguridad.

Sin acceso a la línea telefónica, los usuarios podrían enfrentar dificultades para ingresar a su aplicación bancaria, actualizar datos personales o confirmar operaciones.

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Especialistas advierten que, en algunos casos, recuperar el acceso podría requerir acudir físicamente a una sucursal o realizar procesos de validación adicionales, lo que representaría un obstáculo importante para quienes realizan casi todas sus operaciones de manera digital.

¿Qué pasará con WhatsApp, banca móvil o apps de transporte si no registras tu celular? Imagen: Unsplash

Por su parte, las plataformas de movilidad y entrega de alimentos también dependen del número celular para verificar la identidad de los usuarios y mantener la comunicación entre conductores, repartidores y pasajeros. Aunque las cuentas no se eliminan de forma automática, perder el acceso al número puede dificultar el inicio de sesión o la recuperación de una cuenta.

Para quienes trabajan mediante aplicaciones, la situación podría ser aún más delicada, ya que una interrupción prolongada en el acceso a la línea telefónica podría afectar su capacidad para operar y generar ingresos.

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En este sentido, expertos en seguridad digital recomiendan mantener actualizada la información de recuperación de las cuentas, incluyendo correos electrónicos alternos y métodos de autenticación adicionales.

También sugieren activar herramientas como las claves de acceso o la autenticación mediante aplicaciones especializadas, cuando las plataformas lo permitan, para reducir la dependencia del número telefónico. Aún así, también recomiendan hacer el registro de la línea telefónica para no perder el número telefónico.

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