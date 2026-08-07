Los bancos privados ganaron menos durante el primer semestre debido a los ajustes de tasas de interés y la acumulación de reservas contra posibles pérdidas.

Cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indican que la utilidad del sector sumó 149 mil 120 millones de pesos, tras registrar 152 mil 476 millones en el mismo periodo de 2025.

Se trata de una disminución de 2.2% y de -5.4% en términos reales, es decir, al restar la inflación.

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Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En paralelo, la estimación preventiva para riesgos crediticios alcanzó 124 mil 188 millones de pesos al cierre de junio, cifra histórica para un periodo similar.

El saldo está por encima de los 105 mil 523 millones de junio de 2020, cuando la banca reforzó sus provisiones ante la incertidumbre por la pandemia de Covid-19.

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La disminución de tasas de interés, aunado a más reservas, explican la disminución de utilidades de la banca, opinan analistas.

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Si bien México se destaca por su nivel de endeudamiento relativamente bajo, su menor crecimiento económico y la rápida expansión del crédito al consumo plantean focos de riesgo para los bancos a medida que aumentan los castigos de cartera, advirtió Moody’s.

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“Dado que la expansión ha coincidido con un debilitamiento de las condiciones económicas y una desaceleración del crecimiento de los salarios y del empleo formal, los castigos de cartera han aumentado en los últimos tres años en casi 100 puntos básicos en el crédito al consumo, hasta alcanzar 8% en mayo de 2026”, señaló la agencia.

Morosidad

El socio y director para América Latina y el Caribe de DGA Group, Álvaro Vértiz, dijo que el entorno para la banca será más retador debido a la presión sobre la rentabilidad y al deterioro esperado en algunos indicadores de riesgo.

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Explicó que la reducción de los ingresos por intereses continuará afectando los resultados de las instituciones, mientras que será necesario dar seguimiento al comportamiento de la morosidad, especialmente en los segmentos de crédito con mayor riesgo.

Los registros de la CNBV muestran que la cartera de crédito total cerró el periodo con un saldo de 8.4 billones de pesos, un avance de 4.3% al quitar la inflación.

Al desglosar este desempeño, el segmento de consumo destaca como el motor de crecimiento, cuyo saldo llegó a 2 billones de pesos, consolidando un incremento real de 8.1%, lo que refleja una mayor demanda de financiamiento por las familias mexicanas.

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En tanto, la calidad de la cartera de crédito mostró un deterioro en su comparación anual. El Índice de Morosidad total se ubicó en 2.3%, un alza de 0.2 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De manera similar, el Índice de Morosidad Ajustado total cerró en 4.7%. Este nivel refleja un aumento de 0.4 puntos contra el registro previo de 4.3%, causando mayor presión en activos crediticios del sistema en términos anuales.

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Los retos

En materia de competencia, Vértiz consideró que el sector bancario enfrentará una mayor presión según los nuevos participantes amplíen su presencia en el mercado.

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Desde su punto de vista, la entrada de nuevos participantes en el mercado y el interés de más jugadores por una licencia bancaria intensificarán la disputa por segmentos como el crédito al consumo y financiamiento de nómina.

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Comentó que, además, los bancos deberán mantener un fuerte enfoque en el cumplimiento regulatorio y la transparencia.

Recordó que los señalamientos del año pasado por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU mantienen bajo escrutinio al sistema financiero mexicano, por lo que las autoridades actuarán con cautela en la supervisión.

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