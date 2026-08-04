Después de años seguidos de crecimiento, el registro obligatorio de números celulares provocó una caída de 4.9 millones de líneas durante el primer semestre del año, dio a conocer la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

El total de líneas en México pasó de 162 a 157.1 millones entre diciembre pasado y junio de este año. El segmento de prepago redujo su participación de 83.3% a 81.7% con respecto al total de líneas.

“En el primer semestre la migración a planes de mayor valor y la creciente adopción de servicios móviles compensan la reducción en el número de líneas, consolidando la transición del mercado de volumen a valor”, señaló la consultoría.

The CIU espera que el mercado alcance un “punto de estabilización” después de que se termine el periodo de registro ante proveedores de telefonía.

“Si bien la reciente extensión en el plazo de implementación permitirá suavizar progresivamente la caída en accesos durante los próximos trimestres, el registro obligatorio ha generado un ajuste negativo e irrecuperable en el volumen de líneas prepago, que se tradujo consecuentemente en una contracción de la base de usuarios móviles en el país”, señaló la consultoría.

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