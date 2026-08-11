[Publicidad]
Matamoros.- Nohemí, la menor de 11 años embarazada, ingresó al Hospital de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros para ser sometida a un procedimiento para interrumpir su gestación de poco más de cinco meses.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado información oficial al respecto pero trascendió que médicos especialistas del IMSS revisaron el estado de salud de la menor para poder realizar la cirugía.
El cuerpo médico detectó que Nohemí presentaba una infección y anemia que no impedían que se realizara la intervención.
Lee también Detienen a "X1", de la célula "Los Caballeros Templarios"; caen 11 extorsionadores más en Michoacán
Al comprobar que la vida de la menor no corría riesgo, se tomó la decisión de interrumpir el embarazo.
Actualmente la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa con las investigaciones a fin de determinar quién o quiénes son los responsables del embarazo de la menor.
[Publicidad]
Se informó que Nohemí se encuentra en buen estado y que permanecerá en el IMSS hasta su recuperación y posteriormente será resguardada por el DIF Matamoros para garantizar su seguridad.
[Publicidad]
Más información
Estados
En estos estados se esperan lluvias intensas este martes; persiste el calor extremo de hasta 45 grados
Tendencias
Educación en México: ¿cuáles son los requisitos para entrar al Heroico Colegio Militar?; conoce los beneficios que ofrece
Espectáculos
Cristian Castro rompe su regla de "no hacer nada" y acaba cantando, estudiando y hasta volviendo a los tacos
Mundo
Ligan a nieto de Raúl Castro con mafia cubana en México, revela el New York Times; la red se dedicaba al tráfico de personas
Al día
Fracasa movilización convocada por aspirantes seleccionados del fallido examen de ingreso a la UNAM
Fútbol
Gianni Infantino pierde terreno: Una nueva rebelión amenaza su continuidad en la FIFA
Espectáculos
Moisés Peñaloza fue exhibido en LCDLFMX4 durante el cine ¿Es hipócrita o competitivo?
Guillermo A. Gazal Orduña
Comerciantes del Centro Histórico lanzan ultimátum por cierres alrededor de Palacio Nacional