Manifestantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) avanzan esta mañana sobre Paseo de la Reforma con dirección al Zócalo capitalino, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con información de las autoridades capitalinas, la movilización inició alrededor de las 8:00 horas en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicada en Antonio Caso número 45, en la colonia Tabacalera.

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Ante el avance de la movilización, las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar previsiones y utilizar rutas alternas como avenida Chapultepec.

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