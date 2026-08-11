Las versiones de separación que rodean a José Eduardo Derbez y a Paola Dalay crecen cada vez más sin que ellos las desmientan o las admitan, la pareja ha preferido guardar silencio, y el hijo de Eugenio Derbez avivó esos rumores con una fotografía y un mensaje que compartió recientemente.

José Eduardo y Paola están juntos desde hace 2019, en junio de 2024 nació Tessa, su hija, y aunque aparentemente todo iba bien entre ellos, su distanciamiento en redes y el que hayan borrado fotos juntos en sus redes desataron dudas sobre el status de su relación.

Cibernautas aseguran que la diferencia de 10 años entre ellos podría haber repercutido su relación ahora como padres de familia, pues se sabe que a Paola le gusta mucho salir de antro, mientras que José Eduardo ha dicho públicamente que le da flojera porque esas salidas las hizo en el pasado.

José Eduardo Derbez y Paola solían compartir en redes fotos juntos así como videos junto a su hija Tessa, sin embargo, desde hace unas semanas la ausencia de momentos juntos en redes elevaron las versiones de separación, y aunque en publicaciones seguidores los han cuestionado sobre el asunto, ellos han preferido responder otro tipo de preguntas pero evadir lo referente a su relación.

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José Eduardo Derbez y la foto con su hija

José Eduardo Derbez, quien se encuentra fuera de México en un proyecto, dio de qué hablar al compartir una foto con su hija Tessa, la cual acompañó con un mensaje contundente sobre el lazo que hay entre ambos.

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"Para siempre", escribió junto a la instantánea en la que aparece con su pequeña hija que tiene un gran parecido a los Derbez.

José Eduardo Derbez enternece las redes con su hija Tessa.

Cibernautas aprovecharon la publicación para reiterar el gran potencial de los genes Derbez, también cuestionaron a José Eduardo sobre su relación con Paola, sin embargo, el hijo de Victoria Ruffo ha guardado silencio.

"No puede negar q es una Derbez .Esos genes son peligrosos". "Dios mio esos genes", se lee.

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Mientras José Eduardo compartió foto cono su hija, Paola no ha dejado de estar activa en redes con fotos de sí misma y mensajes motivadores como:

"¡Espero que tengan una semana increíble!"

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