La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anunció que el próximo domingo 16 de agosto se llevará a cabo la Clase Nacional de Box “Puños de Transformación”, con actividades en 107 sedes de todo el país.

Durante su participación en la conferencia matutina, la funcionaria señaló que la jornada es organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y forma parte de las acciones dirigidas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para promover el deporte, la convivencia y el desarrollo personal.

Rodríguez Velázquez invitó también a inscribirse de manera gratuita al programa “Boxeando por la Paz”, con el objetivo de que los jóvenes encuentren en esta disciplina un espacio de superación y fortalecimiento de sus capacidades.

“La mejor política pública es creer e invertir en los jóvenes”, afirmó.

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La titular de Gobernación destacó además la participación de más de 500 mil jóvenes en la jornada nacional “Tequios por la Transformación”, realizada el pasado 29 de julio, y recordó que este martes, en el marco del Día Internacional de la Juventud, se desarrollará la jornada nacional “Celebraciones Ser Joven”.

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Como parte de estas acciones, informó que continuarán los Festivales por la Paz, las visitas casa por casa y las Ferias de Paz, mediante las cuales se acercan servicios de salud, orientación, asesorías y trámites a las comunidades.

Rodríguez Velázquez agregó que el gobierno federal mantiene también programas como “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, mediante el cual, desde el 1 de octubre de 2024, se han canjeado de manera anónima y voluntaria más de 12 mil armas de fuego por dinero en efectivo.

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