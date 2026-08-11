Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano detuvieron en el municipio de Concordia, Sinaloa, a 10 integrantes del Cártel del Pacífico, de los cuales siete son de nacionalidad colombiana y tres mexicanos.

Los hechos ocurrieron durante patrullajes de vigilancia y reconocimiento terrestres en dicho municipio.

A través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detalló que los uniformados aseguraron un inmueble, 10 armas largas, 60 cargadores, mil 978 cartuchos de diferentes calibres, 420 dosis de una sustancia con características propias de la metanfetamina y equipo táctico diverso.

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Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Mazatlán con el fin de continuar con las investigaciones, acciones periciales y determinar su situación jurídica.

Además, en el operativo participaron elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal de Sinaloa, Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República.

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Esta dependencia, a cargo de Ricardo Trevilla Trejo, destacó que las actividades se hicieron con apego al Estado de derecho y con respeto a los derechos humanos, para contribuir a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

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