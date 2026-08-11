Un juez dictó sentencia de 50 años de prisión, así como una multa de 414 mil 960 pesos contra Juan “N” por su responsabilidad penal en los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés agravado, y robo de vehículo agravado en grado de tentativa en contra de operadores del servicio de autotransporte federal de carga.

Esto luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, presentó, durante el juicio oral, todas las pruebas para obtener esta pena.

De acuerdo a la Fiscalía General de la República (FGR), en diciembre de 2023, el ahora sentenciado, junto con otras personas, interceptó a dos operadores de tractocamiones sobre la autopista Amozoc–Perote, en el municipio de Amozoc, en Puebla.

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Dan 50 años de prisión a secuestrador de operadores de carga en Puebla (11/08/2026). Foto: Especial

Con uso de violencia física y amenazas, Juan “N” privó de la libertad a los conductores con el propósito de apoderarse de las unidades de carga.

Según las autoridades en uno de los casos, la víctima fue sometida, lesionada con un objeto punzocortante y amarrada dentro del camarote del tractocamión; mientras que el segundo operador, también fue inmovilizado y amenazado para facilitar el robo de su vehículo; no obstante, el hoy sentenciado fue detenido por elementos de la Guardia Nacional (GN).

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