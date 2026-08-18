La alcaldía Cuauhtémoc realizó un operativo en las colonias Roma e Hipódromo para retirar los scooters eléctricos, debido a quejas de vecinos por la obstrucción de banquetas y espacios públicos.

En un comunicado, la demarcación explicó que estas acciones se llevaron a cabo en los alrededores de la Fuente de Cibeles y del Parque México.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que la demarcación no fue consultada sobre la instalación de estos puntos ni se presentó información sobre los permisos correspondientes.

Cuauhtémoc despliega operativo para retirar scooters de las colonias Roma e Hipódromo. | Foto: Especial.

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"Los famosos scooters, los pusieron para el Mundial, supuestamente. No pidieron visto bueno a la alcaldía, no intercambiamos lugares para establecer estos patines. Miren, yo no estoy en contra realmente; las vecinas y los vecinos sí; tenemos muchas quejas por situaciones distintas. Con mucho cuidado nos los vamos a llevar”, apuntó.

Rojo de la Vega aseguró que no le mostraron a la alcaldía los permisos correspondientes, y que por ello retiraron los patines. Sin embargo, la edil dijo que espera dialogar con las empresas involucradas a fin de revisar las condiciones de su operación y privilegiar el orden, la movilidad y el respeto al espacio público.

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La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega señaló que la demarcación no fue consultada sobre la instalación de estos puntos ni se presentó información sobre los permisos correspondientes. | Foto: Especial.

“Finalmente generan una ganancia, pero la alcaldía, ni las vecinas y vecinos, que es lo importante, ven esa ganancia reflejada en sus calles", expresó.

La alcaldesa reiteró que el objetivo de este operativo es garantizar banquetas libres y seguras para quienes caminan por la demarcación.

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JACL/cr