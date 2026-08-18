Elementos del Sector Asturias de la Policía de Proximidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México auxiliaron a los padres de una bebé de un año que presentaba dificultad para respirar y requería atención médica urgente.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó a través de sus redes sociales que la intervención ocurrió en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el funcionario, policías del Sector Asturias apoyaron a la madre y al padre de la menor para trasladarla de emergencia al Hospital Infantil, ante la condición que presentaba.

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Vázquez reconoció la actuación de los elementos y destacó que su intervención permitió priorizar la vida de la niña y facilitar su llegada a un centro médico para recibir atención.

El titular de la SSC señaló que este tipo de acciones forman parte de la labor social que realizan los policías de la corporación en apoyo de la ciudadanía.

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#Importante | En una acción eficaz y oportuna en la colonia #Obrera de la @AlcCuauhtemocMx, compañeros del Sector Asturias de la Policía de Proximidad apoyaron a la madre y al padre de una bebé de un año para trasladarla de emergencia al Hospital Infantil ya que presentaba… pic.twitter.com/sGVjJ18Jf3 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 18, 2026

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