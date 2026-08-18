La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, precisó que no se ha identificado un patrón específico en el que haya servidores públicos —particularmente notarios— en los casos de despojo que se han atendido en los últimos 12 días, tras el fortalecimiento de las acciones contra dicho delito.

Sin embargo, advirtió que hay casos del pasado, en los que se hace mención de servidores de distintos niveles de gobierno, así como personal de las alcaldías.

Aseguró que las autoridades serán “muy contundentes" en revisar e investigar estos casos, tanto por el delito de despojo, como por posibles casos de corrupción, dentro de la fiscalía especializada.

Lee también Brugada anuncia cierre del albergue “Coruña” en Iztacalco; destaca que Secretaría del Bienestar Social avanzó en ayudar

Lo anterior lo declaró este lunes durante la presentación de los avances en la estrategia para abatir el delito de despojo en la Ciudad de México.

También comentó que desde el 5 de agosto pasado, luego de que la administración local reforzó las acciones para combatir el despojo en la Ciudad de México, se han hecho 15 aseguramientos de inmuebles y se ha detenido a 24 personas por este delito.

[Publicidad]

La fiscal precisó que en este tiempo se han acreditado 14 casos en los que se confirmó que sí se trató de este delito, de un total de 89 denuncias que han recibido las autoridades desde el reforzamiento de acciones.

Lee también Proponen Grito de Independencia incluyente en CDMX; buscan garantizar accesibilidad para personas con discapacidad durante festejos patrios

“Tenemos 12 casos de despojo; es decir, en total recibimos 14 denuncias, en donde sí identificamos que hay un posible despojo, dos con violencia y 12 sin violencia”, dijo.

[Publicidad]

En dos de estos casos, se trató de despojos violentos que ocurrieron en 2022, precisó.

46 casos son denuncias que están en proceso para definir si se trata o no de un despojo, mientras que en 29 casos se trata de conflictos civiles que no constituyen necesariamente un despojo.

LL