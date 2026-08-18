[Publicidad]
El colectivo de poetas y escritores LGBT Novísimas, a través de sus redes sociales, emitió un posicionamiento por las recientes declaraciones en distintos medios del director general del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II —derivados del caso de homofobia denunciado por el subgerente editorial de Tierra Adentro, Víctor Santana—quien acusó al colectivo de “gays analfabetas” y “minoritarios” y “sin importancia”.
En distintos medios, Taibo II acusó a Santana de provocar una protesta sucedida en la librería Rosario Castellanos, en la Condesa, encabezada por Novísimas, a lo que el colectivo respondió que es falso, ya que la manifestación se realizó “desde la indignación contra la homofobia laboral, así como a la revictimización a la que Víctor Santana, en tanto trabajador del FCE, fue sometido”, y aclaró que el editor no está involucrado en las acciones de protesta del colectivo.
Lee también El machín homófobo más tolerado del sexenio
Exigen a Taibo II una disculpa inmediata por sus declaraciones, o, en todo caso, prueba de sus acusaciones.
El colectivo recordó que el nacimiento de Novísimas fue en el contexto de la censura que sufrió el artista mexicano Fabián Cháirez, cuando en 2025 presentó la exposición "La venida del señor", la cual fue censurada en distintos recintos museísticos.
Lee también
[Publicidad]
“Sobra decir que la manifestación contra la homofobia en el FCE se organizó bajo la misma lógica de indignación contra expresiones discriminatorias y violencias sistémicas hacia la comunidad LGBT, en especial cuando aquellas ocurren o son solapadas desde algún tipo de posición de poder”.
Novísimxs señaló a Taibo II “por llevar su intolerancia, machismo y homofobia todavía más lejos al asegurar que quienes nos manifestamos contra este penoso evento somos colectivos gays analfabetas, minoritarios y sin importancia”.
melc
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
Harfuch participa en conferencia de la DEA en Argentina; comparte resultados de seguridad
Economía
IMEF espera mayor compromiso en consolidación fiscal del 2027; no habrá cambios fiscales importantes al ser año electoral
Espectáculos
Muere Frank Beard, baterista de la banda de blues rock ZZ Top, tenía 77 años
Nación
Monreal recomienda acuerdo entre ministros de la Corte para elegir presidente; no ve viable prolongar cargo de Hugo Aguilar