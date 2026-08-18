La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el cierre del Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS) Coruña, ubicado en Iztacalco, para personas en situación de calle, tras indicar que ha generado problemas a la ciudadanía.

“Vamos a quitar el albergue de Coruña; lo vamos a quitar de allí. Ha generado muchos problemas con la ciudadanía de alrededor y es un lugar en el que prácticamente no caben, muchas veces, las personas”, dijo.

En conferencia de prensa, la Mandataria capitalina afirmó que su administración está abocada a habilitar espacios para albergues, y señaló que en el centro de la ciudad se concentra una gran población en situación de calle, por lo que buscarán crear un modelo que albergue a las personas en situación de calle bajo una perspectiva de restitución de derechos.

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“Habrá personas que tendrán problemas con adicciones, habrá personas con problemas de salud mental, habrá personas enfermas y tenemos que ayudarlas a todas, bajo esta perspectiva. También, cuando hablamos de restitución de derechos, es generar un proceso de acercamiento con ellos, que nos permita ir construyendo mecanismos, de lazos, que nos ayuden a poder atenderlos”, precisó.

Detalló que la Secretaría de Bienestar Social ha avanzado en ayudar a quienes no cuentan con sus documentos de identidad, por ejemplo, para obtener nuevamente sus actas de nacimiento.

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mahc/LL