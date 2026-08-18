Con 109 aciertos en el anterior examen de ingreso a licenciatura de la UNAM y el puntaje suficiente para ser convocada al examen de control presencial, Cynthia Lizette Reyes se mantuvo por unas horas durante estos dos días de evaluaciones afuera del Palacio de los Deportes sin poder presentar la prueba y sin recibir una explicación formal de la Universidad.

La joven, aspirante a la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, aseguró que nunca fue notificada de alguna irregularidad que justificara su exclusión del proceso, pese a que durante el examen en línea únicamente recibió advertencias por ruido.

“Saqué 109 aciertos para Veterinaria. No alcancé el puntaje para ser aspirante seleccionada, pero sí para poder hacer el examen de control”, relató.

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Los aspirantes usaron tabletas propiedad de la UNAM y algunas prestadas por el Inegi en el examen de control que se aplicó en el Palacio de los Deportes. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Explicó que durante la aplicación del examen en línea nunca se canceló ni se cerró su prueba, tampoco recibió algún requerimiento adicional por parte de la Universidad.

“Solo me mandaron advertencias por ruido. Nunca se me canceló ni se me cerró la prueba”, afirmó.

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Originaria de Chalco, Estado de México, la aspirante señaló que junto con su padre ha acudido desde temprano al Palacio de los Deportes para buscar una respuesta.

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“Siento mucha impotencia porque no puedo presentar ese examen para el que estoy lista y preparada”, expresó.

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Cynthia indicó que presentó escritos en Rectoría y envió correos electrónicos, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta oficial sobre las razones por las cuales no fue incluida en la aplicación del examen de control.

“Estoy dentro del mundo de la nada. No encuentro una explicación”, mencionó.

Más de medio año de preparación

Sostuvo que se preparó durante más de medio año para ingresar a la UNAM. Sus padres le financiaron un curso que duró entre siete y ocho meses.

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“Mi curso empezaba a las nueve de la mañana y terminaba a la una de la tarde. Después seguía estudiando por mi cuenta”, recordó.

Aunque reconoció que pudo haber existido alguna irregularidad administrativa, rechazó haber cometido alguna conducta indebida durante el examen.

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Apuntes que repasan las y los estudiantes previo al examen de control de ingreso a la UNAM que comienza en Guanajuato (12/08/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

“Tal vez hubo una irregularidad, pero no de mi parte. Lo único que me marcó el sistema fue por ruido de mis vecinos y porque me acerqué mucho a la cámara”, explicó.

A pesar de la incertidumbre, afirmó que se siente preparada para presentar la evaluación si la Universidad le permite hacerlo.

“No estoy en desventaja. Estoy segura de todos los meses que estudié y no se me va a olvidar de un día para otro todo lo que aprendí”, dijo.

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"Solo queremos que la dejen hacer el examen", pide padre de Cynthia

Su padre, Manuel Abel, calificó la situación como injusta y aseguró que únicamente buscan que la joven tenga la misma oportunidad que el resto de los aspirantes.

“No estamos pidiendo que le den un lugar. Solo queremos que la dejen hacer el examen. Ella tiene en su boleta los 109 aciertos que le permiten presentarlo”, señaló.

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El hombre relató que la familia ha enfrentado gastos de transporte, alimentación y permisos laborales para acudir durante dos días consecutivos al Palacio de los Deportes en busca de una respuesta.

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“Desde ayer estamos aquí desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde. Son gastos en pasajes, tiempo y trabajo. Ayer ni siquiera comimos bien porque estábamos esperando una respuesta”, comentó.

Mientras cientos de aspirantes ingresaban a realizar el examen de control, Cynthia permanecía afuera observando el ingreso de otros jóvenes.

“Sí da impotencia ver que todos entran a hacer el examen y yo no puedo, cuando tengo el puntaje para estar ahí”, expresó.

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