Hay colaboraciones que funcionan porque mezclan dos nombres importantes y hay otras que funcionan porque, apenas las ves, te devuelven a una época. Cloe x Rosita Fresita pertenece definitivamente a la segunda categoría: la colección toma uno de los personajes más reconocibles de la infancia y lo convierte en bolsos y accesorios que parecen hechos para llevar la nostalgia de los años 80 y 90 directo al guardarropa actual.

La primera salida de la colección fue el 7 de agosto y, después de agotarse, Cloe repuso algunas de sus piezas. La propuesta reúne bolsos, carteras y cosmetiqueras con una estética marcada por el rosa, el rojo, el universo de las fresas y los detalles que remiten directamente a Rosita Fresita. Y sí: hay una pieza en particular que explica buena parte de la obsesión.

La bolsa en forma de fresa es la protagonista

Entre los diseños más llamativos está el bolso que lleva la silueta de una fresa. Es probablemente la pieza más literal —y también una de las más divertidas— de toda la colaboración: en lugar de limitarse a imprimir al personaje sobre un accesorio convencional, Cloe convierte uno de los elementos más reconocibles de su universo en la propia forma del bolso.

La bolsa en forma de fresa de la nueva colección de Cloe. Foto: Cortesía Cloe

La colección también juega con una paleta de rojo intenso y rosa pastel, dos colores que refuerzan la identidad visual de Rosita Fresita y que hacen que los accesorios funcionen como piezas protagonistas incluso cuando el resto del look es mucho más sencillo.

Bolsos para llevar la nostalgia a cualquier look

Uno de los modelos que forman parte de la colección es la Bolsa Hobo Chica Oe X Rosita Fresita en rojo. Está elaborada con material vegano de apariencia piel y lleva el estampado de la colaboración. Tiene un pouch desprendible, charm desprendible, herraje metálico de monograma y RedPocket; además, cuenta con forro antibacterial que, de acuerdo con la información de producto, reduce la proliferación de bacterias hasta en 98.9%. Sus dimensiones son 27.5 x 10 x 18.5 centímetros. Su precio reportado es de $2,200 pesos.

Bolsa Hobo Chica Oe X Rosita Fresita. Foto: Cortesía Cloe

También está la Bolsa Tote Chica, otra de las piezas que llevan el estampado de Rosita Fresita. Tiene charm desprendible, herraje metálico de monograma, asa larga ajustable y removible y cierre metálico. Al igual que el modelo Hobo, está elaborada con material vegano de apariencia piel y cuenta con RedPocket y forro antibacterial. Sus medidas son 25.5 x 10.5 x 21 centímetros y su precio es de $2,200 pesos.

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Bolsa Tote Chica. Foto: Cortesía Cloe

El detalle del charm es particularmente importante porque aparece como un elemento independiente que puede desprenderse del bolso. Así, además del estampado y los colores, las piezas tienen pequeños detalles que hacen que cada accesorio tenga una lectura más coleccionable.

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La nostalgia también cabe en una cartera

Para quienes quieren llevar la colaboración de una manera más discreta, están las carteras.

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La Cartera Rosita Fresita x Oe Grande, disponible en rojo y rosa, conserva el estampado de la colaboración y está confeccionada con material vegano de apariencia piel. Cuenta con cierre metálico, tiracierre decorativo y varios compartimentos interiores para billetes y tarjetas. Sus dimensiones son 19.5 x 3 x 10 centímetros y tiene un precio de $1,200 pesos.

Cartera Rosita Fresita x Oe Grande. Foto: Cortesía Cloe

Es justamente este tipo de pieza la que demuestra que una colaboración basada en un personaje infantil no necesariamente tiene que convertirse en un accesorio completamente temático. El estampado y los colores hacen referencia a Rosita Fresita, pero la estructura sigue siendo la de un accesorio pensado para el uso cotidiano.

Y sí, también hay cosmetiquera

La colección llega hasta el beauty case con una Cosmetiquera Rosita Fresita x Oe mediana. El diseño conserva el estampado de la colaboración, está elaborado con material vegano de apariencia piel y cuenta con cierre metálico, tiracierre decorativo y capacidad mediana de almacenamiento. Sus medidas son 21 x 9 x 13 centímetros y su precio es de $650 pesos.

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Es, quizá, una de las formas más sencillas de sumarse a la tendencia de accesorios nostálgicos: no necesitas llevar un bolso con forma de fresa para incorporar el universo de Rosita Fresita a tu día a día.

Cosmetiquera Rosita Fresita x Oe. Foto: Cortesía Cloe

La colección también piensa en quienes llevan la nostalgia a otra etapa

Entre las piezas reportadas también aparece una Pañalera Tote Grande Oe X Rosita Fresita, que lleva el estampado de la colaboración y está confeccionada en material textil. Incluye cambiador plegable, compartimento para laptop de hasta 15 pulgadas, asa larga ajustable y removible, ganchos para colgar en la carriola y la posibilidad de apilarla en un bastón de equipaje. También incorpora charm desprendible y RedPocket. Su precio reportado es de $3,199 pesos.

Pañalera Tote Grande Oe X Rosita Fresita. Foto: Cortesía Cloe

La pieza lleva la nostalgia hacia un terreno distinto: ya no se trata solamente de un accesorio para completar un look, sino de incorporar un personaje que acompañó la infancia de toda una generación a objetos de uso cotidiano.

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Rosita Fresita vuelve, pero ahora se lleva puesta

La colaboración entre Cloe y Rosita Fresita llega en un momento en el que la nostalgia sigue teniendo un lugar importante dentro de la moda y los accesorios. Personajes, juguetes y referencias que alguna vez estuvieron en habitaciones infantiles ahora aparecen reinterpretados en piezas pensadas para adultos.

En este caso, el atractivo está precisamente en no esconder la referencia. El rosa, el rojo, las fresas, los charms y los estampados hacen que la colección sea reconocible desde lejos, mientras que las siluetas de bolsos, carteras y cosmetiqueras la llevan al terreno de la moda. Y el primer sold out dejó claro que hay quienes no quieren solamente recordar a Rosita Fresita: también quieren llevarla consigo.

Con el restock anunciado para el 17 de agosto, la colección vuelve a estar en el radar para quienes se quedaron con las ganas en su primer lanzamiento. La disponibilidad puede cambiar rápidamente, especialmente en las piezas más llamativas.

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