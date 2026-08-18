“Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos aspectos”, dijo Lesley Vogel al hablar por primera vez sobre el fallecimiento de su hija, Hayden Panettiere, actriz de “Heroes” y “Nashville”, quien murió a los 36 años.

Aunque ambas mantenían una relación distante en los últimos años, Vogel, quien también se desempeñó como mánager de la artista, reconoció las dificultades que enfrentan los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento.

“Es un sector muy exigente y desafiante; lamentablemente, no es raro que terminen tomando el camino equivocado”, declaró a NBC News.

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Panettiere fue encontrada muerta el 16 de agosto en un complejo de departamentos de lujo en Greenville, Carolina del Sur. De acuerdo con el audio de una llamada al 911 obtenido por Page Six, en el lugar se reportó una aparente sobredosis.

En sus declaraciones, Lesley también expresó la preocupación que existía entre las personas cercanas a Hayden por la relación que mantenía con su novio Brian Hickerson, quien se encontraba con ella al momento de su muerte.

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“Esta persona que formaba parte de su vida y de la que llevábamos bastante tiempo intentando deshacernos estaba con ella cuando murió”, añadió Vogel. “Y esa persona era Brian Hickerson”.

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La madre de la actriz señaló que tiene poca información sobre la investigación relacionada con la muerte de su hija, aunque planea hablar con un detective.

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Informes policiales obtenidos por Page Six señalaron que Brian y su hermano, Zach Hickerson, estaban con Panettiere cuando murió. De acuerdo con uno de los documentos, Brian “no mostró emociones” hasta que la actriz fue declarada oficialmente muerta.

La relación entre Brian y Panettiere había sido conflictiva y, según información citada por Page Six, ambos habían retomado el contacto apenas dos semanas antes del fallecimiento de la actriz.

Otro informe policial señaló que Panettiere había enfrentado “graves problemas de salud” durante los últimos meses y que tomaba una “bolsa de medicamentos” al momento de su muerte. Los tipos de fármacos fueron ocultados en el documento.

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La relación de Lesley Vogel y Hayden Panettiere

La relación entre Hayden y su madre era difícil. Durante la promoción de su libro de memorias, "This Is Me: A Reckoning", publicado en mayo, la actriz recordó que a los 19 años decidió decirle a Vogel que ya no quería trabajar con ella y que prefería que su vínculo fuera el de madre e hija.

“Ella entró a mi camerino durante la comida, cuando estábamos filmando ‘Heroes’, y le dije: ‘Ya no quiero que trabajemos juntas; solo quiero que seas mi mamá’”, recordó Hayden. Según su relato, Vogel respondió: “Me debes una”.

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La actriz reconoció que no esperaba aquella respuesta y que, posteriormente, descubrió que su madre se refería a dinero. Hayden dijo sentirse decepcionada porque consideraba que Vogel no había intentado construir una relación con ella más allá de su vínculo profesional.

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La actriz también expresó su agradecimiento por la guía que recibió de su madre al inicio de su carrera, pero señaló que era difícil complacerla tanto como representante como en su papel de madre. Asimismo, recordó como una situación “muy extraña” e “incómoda” que, desde niña y durante su adolescencia, contribuyera económicamente al hogar.

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Vogel, por su parte, respondió a las declaraciones de su hija en una entrevista con Page Six. La ex actriz y representante consideró que parte de los señalamientos de Hayden respondían a una estrategia para vender libros y calificó a su hija de “malagradecida”.

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La madre de Hayden enfrentó la pérdida de su otro hijo, Jansen Panettiere, hermano de la actriz, quien murió inesperadamente a los 28 años el 19 de febrero de 2023. La causa fue cardiomegalia, un agrandamiento del corazón y complicaciones de la válvula aórtica.

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