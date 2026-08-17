A prácticamente cuatro meses de la inauguración de la ciclovía “La Gran Tenochtitlán” en la Calzada de Tlalpan, la jefa de Gobierno, Clara Brugada consideró esta obra “un éxito” y afirmó que las críticas que se hicieron antes han quedado en el olvido, toda vez que se trata de una vialidad se democratizó al ser ahora también para bicicletas y peatones con el Jardín Flotante que se abrió en la misma Calzada.

“La Ciclovía La Gran Tenochtitlan, ha sido un éxito. Miles y miles han recorrido la Ciclovía y me parece que todo lo que se generó antes, aquellas críticas, en fin, pues ya han quedado en el olvido, porque hoy esa avenida se democratiza, ya no sólo para autos, sino también para los ciclistas y para los peatones, incluso con el parque Tlallipan”, dijo.

Al ser cuestionada acerca de la cantidad de gente que utiliza esta ciclovía, Brugada Molina señaló que no se tiene la contabilidad de cuántas personas la han utilizado, aunque afirmó que tratarán de contar con estos datos.

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“Consideramos que Tlalpan, pues sí, ha pasado por una transformación importante. Así que sí, ha funcionado bien la Ciclovía. Vamos a generar ese número y con gusto lo vamos a decir”, precisó.

Por otro lado, la mandataria destacó los cambios que ha tenido la Calzada de Tlalpan, por ejemplo, en banquetas y luminarias, que permiten que ahora haya gente caminando por esta zona de noche, al igual que en el Jardín Flotante Tlallipan el cual dijo, tiene en promedio, entre 7 mil y 10 mil personas que diariamente lo recorren.

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“La Calzada de Tlalpan, como lo nos propusimos, se democratizó más y hoy la utilizan los ciclistas, los peatones, los automovilistas, el transporte público; se mejoró el Metro, se mejoró el Metro, hubo más trenes, en fin; se adecuaron las estaciones”, resaltó.

dmrr