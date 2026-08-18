Culiacán, Sin.- El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez dijo que no se tiene reporte de una supuesta privación de la libertad de un grupo de diez personas, registrado en un punto entre la sindicatura de Villa Unión y el Walamo.

La versión divulgada en redes sociales, sobre una supuesta acción de personas armadas que levantaron a varias personas, indicó que no ha sido confirmada, puesto que a las líneas de emergencia no llegó un reporte en ese sentido a la corporación municipal.

Señaló que dado que en Mazatlán, las fuerzas federales, estatales y municipales tienen sus sectores de vigilancia y de reacción, en este caso específico, no se cuenta con información verídica que confirme estos hechos que se han hecho públicos en las redes sociales, sin citar los casos específicos.

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Indicó que en caso que se tenga denuncias concretas sobre estas supuestas privaciones de la libertad a un grupo de diez personas, es competencia de la Fiscalía General del Estado abrir una carpeta de investigación, pero como autoridad preventiva no tiene un reporte oficial de que ello haya sucedido.

Barrón Valdez externó que se ha reforzado la vigilancia en todo el municipio con mayor presencia de personal de la Guardia Nacional, el ejército y Marina, a fin de inhibir los delitos de alto impacto.

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