Las preparatorias de la Universidad de Guadalajara echarán a andar un programa piloto para intentar mitigar los efectos negativos que el uso intensivo de teléfonos celulares y redes sociales tiene en la atención, el aprendizaje, la convivencia y la salud emocional de las y los adolescentes.

“Presente” es una estrategia que busca recuperar las aulas como espacios para aprender, convivir y relacionarse cara a cara, explicó la Universidad pública de Jalisco.

La iniciativa comenzará como proyecto piloto en algunos planteles del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) durante el ciclo que está por iniciar e incluirá períodos de “desconexión digital”, resguardo físico de los celulares durante la jornada, actividades de convivencia análoga, alfabetización digital y herramientas de acompañamiento emocional.

La rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, explicó que la apuesta no consiste en rechazar la tecnología, sino en aprender a utilizarla sin que sustituya procesos fundamentales para el desarrollo de las y los jóvenes.

“‘Presente’ se trata de estar aquí y ahora. Hoy el reto que tenemos es muy claro: necesitamos asegurar que la tecnología siga siendo una herramienta para el desarrollo humano y no un factor que debilite las capacidades esenciales de la vida ”, dijo.

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Por su parte, Margarita Hernández Ortiz, directora general de Prepas UdeG, señaló que la estrategia busca generar espacios de desconexión temporal que permitan recuperar la convivencia.

“No es una batalla en contra de la tecnología; se trata de promover capacidades humanas esenciales como la atención, la convivencia, la comunicación interpersonal y restaurar habilidades que pueden verse afectadas por dinámicas de hiperconexión permanente”, señaló.

La Universidad explicó que “Presente” estará organizado en cuatro componentes: Escuela Interactiva, Escuela Enfocada, Escuela Segura y Escuela Saludable , con acciones orientadas a recuperar la atención, fortalecer las relaciones interpersonales y generar entornos digitales más seguros.

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Una de las principales innovaciones será una pausa de convivencia análoga de 60 minutos, en la que las y los estudiantes podrán participar en actividades deportivas, pintura, juegos de mesa, ping pong, futbolito, cine y lectura, o simplemente conversar y relajarse sin la sobreestimulación permanente de las pantallas.

Durante la jornada escolar los teléfonos serán resguardados mediante un sistema físico (bolsa) que permitirá a los estudiantes portarlos y utilizarlos cuando sean necesarios para comunicación o actividades académicas, pero mantendrá neutralizadas las notificaciones durante los periodos de aprendizaje; también se recuperarán prácticas como la toma de apuntes a mano y la lectura de comprensión en materiales impresos.

Para conocer los resultados de “Presente”, la UdeG evaluará sistemáticamente el bienestar percibido de las y los estudiantes después de las jornadas de desconexión .

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