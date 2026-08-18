La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el 24 y 25 de agosto se consultará a más de un millón de maestras y maestros de preescolar, primaria y secundaria sobre la presencia de dispositivos digitales en los planteles educativos.

Como parte del debate nacional para crear una propuesta de regulación del uso de plataformas digitales y redes sociales, la Jefa del Ejecutivo federal indicó que el objetivo es llegar a un acuerdo para regular los contenidos o la forma en la que se desarrollan los algoritmos para evitar el uso excesivo, regular el llamado scrolling infinito y evitar que las y los menores vean contenido no solicitado.

“Que en los Consejos Técnicos de las escuelas se debata sobre el uso particularmente de teléfonos celulares en las escuelas para ir, primero, sobre este tema. Ya 16 estados de la República ya lo tienen regulado y el objetivo es poderlo regular en todo el país. Pero vamos a preguntarle primero a las maestras, a los maestros (...), evidentemente tienen mucho contacto con padres y madres de familia. Por lo pronto vamos a la discusión en los Consejos Técnicos del uso de celulares en las escuelas y después seguiríamos debatiendo a nivel nacional”.

La Mandataria federal señaló que también se busca que madres y padres de familia conozcan estos temas, que sean sensibles a lo que está ocurriendo con las redes sociales y que conozcan lo que está pasando en otros países para la protección de las niñas, niños y adolescentes.

“Generar un esquema que nos permita que el acceso a las redes sociales, a las plataformas, sea seguro, (...) que están generando problemas sicológicos de angustia, de depresión en las niñas y en los niños, y que al mismo tiempo no tengan acceso a otros temas que pudieran incluso convertirse en delitos”.

Consulta en más de 200 mil escuelas: SEP

En Palacio Nacional, Mario Delgado, titular de Educación Pública (SEP), detalló que esta consulta a un millón de maestras y maestros de todo el país se llevará a cabo previo al inicio del nuevo ciclo escolar, y abarcará más de 200 mil planteles educativos.

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“Queremos anunciar que el próximo 24 y 25 de agosto, durante la semana del Consejo Técnico Intensivo —que es cuando regresan los maestros, (...) para preparar el siguiente ciclo escolar— nos ha instruido la Presidenta que todos los maestros y maestras opinen sobre la presencia de dispositivos digitales en las escuelas. Van a participar más de un millón de maestros (...) en todas las entidades federativas del nivel básico.

Uso excesivo de redes sociales tiene graves consecuencias: Experto

En un enlace a la conferencia matutina, Ravi Iyer, director general del Instituto de Psicología de Tecnología y del Centro Neely de la Universidad del Sur de California, indicó que de acuerdo con una encuesta de Pew Research Center, entre adolescentes estadounidenses: 45% reconoció que “pasa demasiado tiempo en redes sociales”; 45% aceptó que “afecta su sueño”; y 40% admitió que “perjudica su productividad”.

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