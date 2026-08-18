La senadora morenista de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera, aseguró que el retiro de visa de Andrés Manuel López Beltrán, se trata de una estrategia para acabar con el legado de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador. "No lo pueden dejar vivo", afirmó.

En un video difundido en redes sociales, se puede observar a la senadora durante una asamblea de defensa de la soberanía por parte del partido en Apizaco, Tlaxcala, acompañada por Maura Hernández, exsenadora de la República, realizada el pasado 15 de agosto.

Durante su discurso, centrado principalmente sobre la intervención de Estados Unidos en México, mencionó que quien esta en mira el el propio expresidente, no sus hijos.

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Además, aseguró que EU no quiere que López Obrador este vivo debido a que "levanta a México y a América Latina".

"No lo pueden dejar vivo, lo quieren acabado, porque mientras ese señor esté vivo, no solamente levanta a México, levanta a América Latina, por eso ahora van sobre los hijos, sin pruebas, entonces, si el pueblo no se informa, estamos en un grave riesgo, compañeros", señaló.

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