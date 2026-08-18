Toluca, Edomex. - Los habitantes de la zona oriente del Estado de México contarán con cuatro nuevos puentes vehiculares en Chimalhuacán. Tres de estas obras se encuentran en construcción desde el pasado 15 de agosto.

Los trabajos se ejecutan en las vialidades Xaltipac, Los Olivos y Chimalhuacán–Universidad Politécnica.

De acuerdo con el proyecto de El Plan Oriente, se contempla un total de 10 puentes vehiculares en Chimalhuacán y seis municipios más de la región. | Foto: Especial.

El cuarto puente se ubica en la zona de San Lorenzo, con trabajos que iniciaron de forma anticipada.

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De acuerdo con el proyecto de El Plan Oriente, se contempla un total de 10 puentes vehiculares en Chimalhuacán y seis municipios más de la región.

Los habitantes de la zona oriente del Estado de México contarán con 4 nuevos puentes vehiculares en Chimalhuacán. | Foto: Especial.

Los municipios son Ecatepec, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, La Paz y Tlalnepantla, con una inversión de 995 millones de pesos. Para 2027 se proyecta la construcción de siete puentes adicionales en seis municipios más.

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La programación establece la entrega de 5.7 kilómetros de longitud en puentes durante 2026, y 6 kilómetros adicionales de infraestructura vial en 2027.

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JACL/cr