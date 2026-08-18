La transposición de dinámicas nacidas en los entornos virtuales hacia los espacios urbanos muestra una nueva manifestación en el estado de Michoacán. Tras la difusión de tendencias ligadas al léxico de las plataformas digitales, el centro histórico de la ciudad de Morelia registra la organización presencial de duelos de actitud entre adolescentes y jóvenes adultos.

Diversos videos compartidos en redes sociales documentan el desarrollo de la primera "batalla de aura" realizada en la Plaza de Armas, un evento que genera debate, burlas e interacciones masivas entre la comunidad de internet.

¿Qué significa "Farmear Aura"?; la nueva tendencia entre jóvene que llama la atención en redes sociales Foto: Captura de pantalla TikTok

Lee también: Anuncian "Batalla de farmear aura" en CDMX: ¿Cuándo, dónde y cuáles son los premios?

El concepto central de estas reuniones proviene del modismo "farmear aura", una frase adaptada por la generación Z a partir de la jerga de los videojuegos de rol. Como señalan las grabaciones difundidas en plataformas como TikTok e Instagram, la actividad consiste en reunirse en plazas públicas para competir simbólicamente por el reconocimiento del público mediante demostraciones de seguridad, gestos o dinámicas performáticas. Mientras un sector de los usuarios en red reacciona con humor y aceptación ante la iniciativa, otros perfiles manifiestan desconcierto o emiten críticas hacia los participantes.

Mecánica y desarrollo de las batallas de aura en la Plaza de Armas

Según lo que se aprecia directamente en los videos del evento, la competencia se desarrolla a través de los siguientes elementos distintivos:

Enfrentamiento cara a cara: Dos participantes se colocan frente a frente en el centro de un círculo formado por el público asistente para iniciar la interacción.

Dos participantes se colocan frente a frente en el centro de un círculo formado por el público asistente para iniciar la interacción. Proyección visual y gestual: Los competidores ejecutan caminatas, fijan miradas, asumen poses dramáticas o realizan movimientos corporales inspirados en memes e imágenes populares del entorno digital.

Los ejecutan caminatas, fijan miradas, asumen poses dramáticas o realizan movimientos corporales inspirados en memes e imágenes populares del entorno digital. Inexistencia de jueces o puntajes oficiales: La actividad carece de un reglamento formal o de un jurado técnico que mida el desempeño de los jóvenes.

La actividad carece de un formal o de un jurado técnico que mida el desempeño de los jóvenes. Inclinación por aclamación popular: La resolución de cada duelo depende de las risas, ovaciones, aplausos o gritos de las personas que rodean la escena, quienes determinan de forma espontánea qué participante proyecta mayor presencia.

La de cada duelo depende de las risas, ovaciones, aplausos o gritos de las personas que rodean la escena, quienes determinan de forma espontánea qué participante proyecta mayor presencia. Integración de referencias de la cultura de internet: Cada enfrentamiento incorpora elementos visuales derivados de tendencias virales con el fin de provocar reacciones inmediatas en la audiencia.

Cada incorpora elementos visuales derivados de tendencias virales con el fin de provocar reacciones inmediatas en la audiencia. Fomento de espacios de convivencia: La convocatoria busca reunir a creadores de contenido y seguidores de la cultura digital en áreas públicas para trasladar el lenguaje de las pantallas a la interacción física.

@cambio.michoacan ✨ Continúan las batallas de aura en Morelia Este martes, jóvenes volvieron a reunirse en la Plaza de Armas para participar en los duelos de poses, gestos y actitud inspirados en tendencias de redes sociales. Los participantes buscan demostrar quién proyecta mayor “aura”, mientras el público observa y decide con sus reacciones quién se impone en cada enfrentamiento. 🔥 Video: Alfredo Soria/ACG. #Michoacán #Morelia #Farmeo ♬ sonido original - Cambio de Michoacán

Lee también: Mi derecho, mi lugar 2026: ¿cómo y cuándo consultar los resultados de preparatoria en Edomex y CDMX?; sigue este paso a paso

[Publicidad]

La evolución del lenguaje digital y su impacto en la ocupación del espacio público

El fenómeno registrado en la capital michoacana evidencia la velocidad con la que los modismos virtuales cobran forma en la vida cotidiana. La expresión "farmear" (derivada del concepto en inglés farming, que refiere al acto repetitivo de acumular recursos o puntos dentro de un videojuego) combinada con el término "aura" (utilizado para describir el carisma o la seguridad proyectada) da paso a un código de clasificación social entre las juventudes.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales.

La realización de estas actividades en la Plaza de Armas de Morelia suma a este municipio a la lista de ciudades mexicanas donde los usuarios organizan encuentros presenciales basados en tendencias de TikTok. Las grabaciones que circulan en plataformas digitales continúan acumulando reproducciones, reflejando cómo la cultura de internet transforma las formas tradicionales de esparcimiento juvenil y la apropiación de plazas o parques públicos.

También te interesará:

[Publicidad]

¿Manchas amarillas en el inodoro?; la mejor receta para eliminarlas sin usar cloro ni químicos

Fallece la actriz Hayden Panettiere; su perturbador testimonio sobre Hollywood causa revuelo en redes

"Alimentan la segregación social"; creadora de contenido exhibe presunta discriminación en restaurante de la Roma

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov