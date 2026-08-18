La organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) México anunció el inicio de la segunda etapa de su campaña para despenalizar el aborto a nivel nacional, bajo el lema "El aborto es un hecho y decidir nuestro derecho".

La iniciativa no solo busca la despenalización legal del aborto en todo el país, sino también transformar la percepción cultural y eliminar el estigma social que rodea a este procedimiento de salud.

En su primera etapa, la campaña de Católicas por el Derecho a Decidir alcanzó a más de 24 millones de personas a través de estrategias digitales, medios de comunicación y acciones en territorio. En la segunda fase de 2026 prevén superar dicho récord.

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Señalaron que el objetivo es visibilizar que a pesar de los avances jurídicos en el país, 11 entidades federativas mantienen el aborto voluntario como un delito dentro de sus códigos penales locales durante las primeras 12 semanas de gestación.

Los territorios, donde el procedimiento solo se permite bajo causales específicas como violación o riesgo de salud son: Campeche, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, y Yucatán.

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En esta última entidad existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o juzgados que modifican parcialmente su aplicación, pero el Congreso local sigue sin reformar la ley de forma general.

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Indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que el 8% de las muertes maternas en el mundo derivan de abortos inseguros, mientras que los procedimientos realizados bajo los métodos médicos recomendados registran una tasa de mortalidad menor a 1 por cada 100 mil intervenciones.

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La organización católica puntualiza que el país carece de estadísticas exactas sobre muertes por abortos insalubres debido a clasificaciones deficientes en las actas de mortalidad materna.

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