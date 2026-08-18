Durante la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Marco Antonio Baños Martínez, representante de Somos México, exigió una fiscalización profunda y transparente de los recursos que utilizarán los partidos políticos rumbo a las elecciones de 2027 y anunció que su partido presentará una queja para investigar posibles actos anticipados de campaña y el origen del dinero utilizado para financiarlos.

Baños Martínez sostuvo que Andrés Manuel López Beltrán “se encuentra en campaña, no en precampaña” y cuestionó el despliegue territorial que realiza Morena para promover a sus figuras antes del inicio formal de la competencia electoral.

“Ya no le demos vuelta a los términos; el señor está pidiendo sección por sección, casa por casa, entregando un periódico que edita Morena”, señaló.

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El representante de Somos México adelantó que la queja solicitará al INE investigar los recursos utilizados en estas actividades y revisar las operaciones señaladas entre Morena y Financiera para el Bienestar (Finabien), particularmente las relacionadas con la dispersión de 252 mil apoyos sociales, para determinar el origen y destino de los recursos y si fueron debidamente reportados.

Cuestionó además que la dirigencia de Morena dedique esfuerzos a señalar públicamente a periodistas y medios de comunicación mientras persisten dudas sobre el manejo de sus propios recursos.

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“¿Por qué no explican de dónde sacaron este dinero, cómo lo dispersaron y a quién se lo entregaron?”, dijo.

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En @SomosMxMexico exigimos ante el @INEMexico transparentar recursos rumbo a elecciones de 2027 ‼️



¿De dónde esta sacando dinero Andy López Beltran así como otras personalidades de Morena para sus campañas adelantadas?



Basta de que hagan promoción con recursos de procedencia… pic.twitter.com/8Vt5XeS3oj — Marco Baños (@MarcoBanos) August 18, 2026

Ante el volumen de recursos públicos que recibirán los partidos políticos en 2027, Somos México propuso la creación de una Comisión Externa de Expertos, integrada por especialistas independientes, para fortalecer los mecanismos de fiscalización del INE y la vigilancia sobre el origen y destino del dinero utilizado por las fuerzas políticas.

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La exigencia, sostuvo Baños, debe aplicarse a todos. Por ello, Somos México asumió públicamente el compromiso de transparentar cada peso que reciba en 2027, tanto para su operación ordinaria como para las actividades relacionadas con las campañas electorales.

“Su ejercicio será del conocimiento público y no habrá margen para interpretaciones”, afirmó.

Somos México sostuvo que la fiscalización rumbo a 2027 no puede limitarse a conocer cuánto gastan los partidos y sus aspirantes, sino que el INE debe determinar de dónde proviene el dinero, quién lo aporta, en qué se utiliza y si cada peso fue reportado conforme a la ley.

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