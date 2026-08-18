El Instituto Nacional Electoral (INE) alista la ceremonia cívica para dar comienzo al Proceso Electoral Federal 2026-2027, la cual se celebrará el próximo 10 de septiembre, que tendrá su punto culminante el 6 de junio del próximo año, cuando se celebre la jornada electoral donde se elegirá la totalidad de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales.

En ese sentido, este órgano electoral puso en marcha el contador informativo con el fin de señalar los 23 días que faltan para el comienzo de dicho proceso electoral, el cual fue proyectado en la explanada del Instituto desde este 18 de agosto.

De acuerdo con el INE, el contador informativo representa los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad para proporcionar información clara y oportuna acerca del desarrollo de la próxima elección nacional.

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Además, destacó que el proceso electoral 2026-2027 incluirá más de 500 actividades a cargo del INE, entre planeación, organización, coordinación, capacitación, insaculación, registro y verificación, con el objetivo de garantizar certeza, previsión y transparencia en cada una de las etapas de la preparación comicial.

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