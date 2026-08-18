En el marco del Día Nacional de la Abeja, que se celebra cada 17 de agosto, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) dio a conocer que en la CDMX habitan 122 especies de abejas nativas, que son fundamentales para los ecosistemas.

En redes sociales, la dependencia precisó que de acuerdo con datos del Índice de biodiversidad urbana de 2019-2020 se reportan 122 especies de abejas, representadas en cinco familias: apidae con 52 especies; andrenidae con 27 especies; halictidae con 21 especies; megachilidae con 17 especies; y colletidae con 5 especies.

La dependencia señaló que en julio pasado se decretó la Ley para Fomento Apícola y la Conservación de Polinizadores, que reconoce legalmente a las abejas nativas de la CDMX y otros polinizadores como series de protección prioritaria.

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Foto: Canva

“Hay abejas en toda la ciudad: en jardines y camellones, en el suelo de conservación y en las áreas naturales protegidas. Todas cumplen un papel fundamental en la preservación de los ecosistemas”, indicó la Secretaría.

Además, remarcó que como parte de las estrategias para promover plantas nativas en la CDMX se han puesto en marcha proyectos como el de “Jardines para la Vida” con el que se han creado mil jardines polinizadores que son visitados por abejas y otros insectos.

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En el Día Nacional de la Abeja, celebremos a las 122 especies de abejas nativas que habitan en la Ciudad de México y que son fundamentales para nuestros ecosistemas.



Conoce más sobre ellas en estas infografías. pic.twitter.com/OLURGIWayE — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) August 17, 2026

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