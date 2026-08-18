La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche de este martes en las demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En esas alcaldías se esperan lluvias de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo entre las 20:05 y las 22:00 horas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes. | Foto: Valente Rosas.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del martes 18/08/2026 en las demarcaciones: @cuajimalpa_gob, @Alc_Iztapalapa y @AlcaldiaMHmx.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/wQh15h5nV6 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 19, 2026

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JACL/cr