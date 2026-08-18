Metrópoli | 18-08-26 | 19:52 | Actualizada | 18-08-26 | 20:36 |

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la por persistencia de y posible caída de granizo para la noche de este martes en las :

  • Álvaro Obregón
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

En esas alcaldías se esperan lluvias de 15 a 29 milímetros, así como caída de granizo entre las 20:05 y las 22:00 horas.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes. | Foto: Valente Rosas.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes. | Foto: Valente Rosas.

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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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JACL/cr

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