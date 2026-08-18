El cierre de operaciones de Ediciones Era, la más importante editorial mexicana independiente que durante 66 años conformó un catálogo único e incomparable donde están autores principales de la literatura mexicana como Elena Poniatowska, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Juan Rulfo, Sergio Pitol y José Revueltas, ha generado reacciones nacionales e internacionales en las redes sociales.

Tras conocerse la noticia de su desaparición con el argumento de que el mercado del libro ha cambiado y la red de librerías que existía antes de la pandemia desapareció y sus ventas se desplomaron --un 75%-- “hasta ser apenas del 25 por ciento de lo que eran antes”, escritores, intelectuales, editores, creadores e integrantes de la comunidad cultural, se ha lamentado la noticia, y ha habido recriminaciones a la falta de apoyos al libro de parte del Estado, a la salida del catálogo de las obras de escritores fundamentales como José Emilio Pacheco y Elena Poniatowska, pero también, hay llamados a la Secretaría de Cultura y al gobierno mexicano a rescatar a esta editorial histórica y fundamental para la cultura mexicana.

La poeta y ensayista Malva Flores, escribió: “Como autora de Ediciones Era, pero sobre todo como lectora, no puedo más que deplorar su cierre. Malos, muy malos tiempos para la cultura de nuestro pobre país. ¡Gracias, Era!”; en tanto que el también poeta y ensayista Ernesto Lumbreras, dijo: “Ediciones Era detiene sus operaciones. Catastrófica noticia para la cultura de México. Las actuales condiciones del ecosistema editorial del país son inviables para sostener esta empresa que durante 66 años mantuvo la conversación sobre los temas cardinales de nuestro tiempo.”

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El sociólogo y periodista Raúl Trejo Delarbre señaló: “Terrible y significativa noticia. Era, fundada en 1960 por Neus y Tomás Espresate, Vicente Rojo y José Azorín (de allí las siglas de su nombre) publicó títulos y autores emblemáticos durante décadas. ‘La democracia en México’ de Pablo González Casanova, los primeros relatos de García Márquez, las novelas de Rosario Castellanos, los poemarios de David Huerta, ‘Los días y los años’ de Luis González de Alba, ‘Días de guardar’ y varios más de Monsiváis, ‘La noche’ de García Ponce, ‘Aura’ de Fuentes, ‘La Noche de Tlatelolco’ de Poniatowska... La lista es extensísima. El cierre de la editorial es una tragedia cultural e intelectual.”

El profesor e investigador jubilado de la UNAM, agregó “En todo el mundo la industria editorial está en crisis. Pero en México, hoy, carecemos de una política pública de apoyo a la edición de libros y especialmente a las editoriales medianas y pequeñas. Una tragedia.”

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Y es que muchas de las voces calificaron como una tragedia el cierre de la editorial mexicana independiente que impulsó como pocas la literatura mexicana en géneros tan diversos como novela, poesía, cuento, crónica, historia, ciencias sociales, arte y libros para niños y jóvenes. Y acusaron también la inacción del gobierno.

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El escritor y editor Rafael Pérez Gay escribió: “Aún no se cierran por completo las puertas de ERA. Debemos reabrirlas, no permitamos así el final de una tradición”. Y apuntó: “Un comentario, no solo fue la pandemia, sino el gobierno de López que se negó a rescatar algo de la industria editorial. Y Taibo destruyó lo que quedaba.”

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Javier Corral Jurado, senador de la República donde es presidente de la Comisión de Cultura y fundador de la librería Sándor Márai dijo en sus redes sociales: “El anuncio de cierre de @edicionesera del mundo editorial, podría ser la partida de un protagonista imprescindible en la cultura mexicana, su comunicado con el anuncio provoca las mismas emociones de toda despedida. Ediciones Era es mucho más que un sello editorial, es un referente indiscutible de editores, diseñadores, libreros y autores, pero, sobre todo, un refugio de las ideas, preguntas, dudas y certezas que durante más de seis décadas han ensanchado nuestra conversación pública.”

Citó a escritores como José Revueltas, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Juan Rulfo, David Huerta, Sergio Pitol, José Lezama Lima, Coral Bracho, como algunos de los autores que, a través de Era, son y han sido para distintas generaciones la mejor brújula, en esa búsqueda por comprender mejor al mundo, y a nosotros mismos.

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Dijo que ser indiferente al legado de su catálogo, sus autores y, sobre todo, de sus lectores y al universo infinito de ideas y reflexiones que ha ayudado a construir, sería ir a contracorriente del humanismo mexicano que hoy busca reconfigurar el imaginario del pueblo mexicano. Llamó a la salir en solidaridad y en auxilio de Ediciones para que pueda continuar sus operaciones.

“Convoco a todos los que quieran sumarse para encontrar formas de apoyo y respaldo, y particularmente a las autoridades culturales y educativas de nuestro país, a acudir y apoyar a Ediciones Era! Ojalá que haya la sensibilidad y comprensión de la importancia de lo que puede ser el cierre de esta gran institución cultural.” Y arrobóen su mensaje a, entre otros, a la presidenta Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, Clara Brugada, y a algunos legisladores.

Historiadores como Pedro Salmerón y otros escritores como Fabrizio Mejía Madrid, ambos integrantes de la llamada Cuarta Transformación, recordaron a autores señeros del pensamiento del siglo XX y XXI publicados por Era y llamaron a la secretaría de Cultura y al gobierno federal a rescatar a esta editorial y a su catálogo.

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También, entre las reacciones, ha habido mensajes de autocrítica y crítica, como el agente literario argentino Guillermo Schavelzon, quien escribió en Facebook un texto puntual donde señala a ERA como la crónica de un cierre anunciado: “Cuando una editorial como ERA (México) cierra, no se puede culpar —como dicen en una penosa carta— a que el mundo del libro cambió, porque eso es una obviedad. Cierra porque sus gestores no supieron ver, entender ni actuar frente al cambio.”

Schavelzon concluyó: “Las editoriales no cierran ni quiebran por culpa del mercado, sino por culpa de quienes las dirigen. Lo sé porque me dedico a ello, porque veo lo que pasa alrededor, y también y muy especialmente por experiencia propia. Qué tristeza ver cerrar un proyecto que fue la vanguardia de la edición moderna para toda Latinoamérica.”

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