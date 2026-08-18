La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) está tratando de determinar la causa de muerte de las seis mujeres privadas de la libertad que fallecieron mientras se encontraban en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, aunque ya hay una registrada formalmente, aseguró la presidenta del organismo, Dolores González Saravia.

Señaló que también se busca identificar el problema que no ha garantizado la integridad de las mujeres que fallecieron en este centro penitenciario.

“No es el único caso, hay otros fallecimientos, pero allí el acumulado de seis casos sí ha prendido el foco rojo que estamos siguiendo prácticamente desde el primer caso; tenemos seis acumulados”.

También se busca identificar el problema que no ha garantizado la integridad de las mujeres que fallecieron en este centro penitenciario. | Foto: Espacial.

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La ombudsperson capitalina mencionó que será hasta que se haga la valoración final de la investigación cuando se sepa si este caso derive en una recomendación de la CDHCM al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

“Sí consideramos que es un tema prioritario para la Comisión, es un foco que tenemos que tener a la vista y estar dando seguimiento”, afirmó.

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JACL/cr