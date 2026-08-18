[Publicidad]
Triste y completamente conmovida fue como Solange Knowles dio el último adiós a Hayden Panettiere, con quien compartió créditos en la cinta “Triunfos robados 3”.
A través de su cuenta oficial de Instagram, la hermana de Beyoncé compartió varias fotografías de aquella producción y las acompañó con un emotivo mensaje dedicado a la actriz.
“Descansa en paz, Hayden. Descansa en paz, porque te lo mereces”, escribió.
Lee también Hayden Panettiere padeció problemas de salud “muy graves” meses antes de su muerte
Knowles destacó las similitudes que la unían a Panittiere y reconoció la manera en que la actriz enfrentó todas las dificultades que le presentó la vida.
“Tenías tantas similitudes en nuestras vidas, y el mundo te vio vivir con tanta valentía, siendo fiel a ti misma y contando tu historia. Fuimos testigos de tu búsqueda incesante de vulnerabilidad y sanación”, agregó.
[Publicidad]
Asimismo, recordó el tiempo que pasaron juntas durante la cinta que terminó impactando a varias generaciones.
“Saludo tu trayectoria y honro el trabajo que creamos juntas, que se convirtió en algo realmente significativo para la gente... llegando a personas que jamás hubiéramos imaginado en aquel entonces”.
La cantante concluyó su mensaje con una despedida: “La luz te rodea ahora. Descansa en paz, Hayden”.
[Publicidad]
Las palabras de Solange se suma a las muestras de cariño que han surgido en Hollywood tras la muerte de Panettiere, este pasado 16 de agosto a los 36 años.
La actriz fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, y los servicios de emergencia acudieron después de una llamada al 911. Aunque en la llamada se mencionó un posible paro cardiaco derivado de una sobredosis, las causas de la muerte aún no han sido confirmadas.
Lee también Hollywood llora a Hayden Panettiere: así despidieron a la actriz sus amigos y compañeros
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Nación
INE pide 31 mil mdp para 2027; remite al Ejecutivo para su inclusión en el proyecto para el Presupuesto de Egresos
Mundo
EU suspende aranceles del 50% a Canadá; será por un periodo de 3 días
Mundo
Confirma Corea del Sur "recorte" de maniobras militares conjuntas con EU; concluirán antes del plazo original
Espectáculos
Solange Knowles, hermana de Beyoncé, rinde homenaje a Hayden Panittiere
Noticias
Hombre con máscara de Chucky aterroriza Filadelfia: "¿estás lista para morir?”, preguntó a corredora
Showbiz
Kaia Gerber revela su extraño “exorcismo” de niña: usaron un didgeridoo sobre su cuerpo, ¿qué es?
Noticias
Melania Trump estaría molesta por la cercanía de Trump con su joven asesora Natalie Harp
Deportes
Mourinho vuelve al Real Madrid tras 13 años: “Es volver a casa”