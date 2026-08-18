Triste y completamente conmovida fue como Solange Knowles dio el último adiós a Hayden Panettiere, con quien compartió créditos en la cinta “Triunfos robados 3”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la hermana de Beyoncé compartió varias fotografías de aquella producción y las acompañó con un emotivo mensaje dedicado a la actriz.

“Descansa en paz, Hayden. Descansa en paz, porque te lo mereces”, escribió.

La hermana de Beyoncé protagonizó "Triunfos robados" junto a la actriz. Foto: Instagram.

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Knowles destacó las similitudes que la unían a Panittiere y reconoció la manera en que la actriz enfrentó todas las dificultades que le presentó la vida.

“Tenías tantas similitudes en nuestras vidas, y el mundo te vio vivir con tanta valentía, siendo fiel a ti misma y contando tu historia. Fuimos testigos de tu búsqueda incesante de vulnerabilidad y sanación”, agregó.

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La actriz reconoció la manera en la que Panettiere enfrentó las dificultades de la vida. Foto: Instagram.

Asimismo, recordó el tiempo que pasaron juntas durante la cinta que terminó impactando a varias generaciones.

“Saludo tu trayectoria y honro el trabajo que creamos juntas, que se convirtió en algo realmente significativo para la gente... llegando a personas que jamás hubiéramos imaginado en aquel entonces”.

La cantante concluyó su mensaje con una despedida: “La luz te rodea ahora. Descansa en paz, Hayden”.

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Las palabras de Solange se suma a las muestras de cariño que han surgido en Hollywood tras la muerte de Panettiere, este pasado 16 de agosto a los 36 años.

La actriz fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, y los servicios de emergencia acudieron después de una llamada al 911. Aunque en la llamada se mencionó un posible paro cardiaco derivado de una sobredosis, las causas de la muerte aún no han sido confirmadas.

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