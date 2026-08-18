Tendencias | 18-08-26 | 21:16 |

Mattel Creations acaba de sorprender a los coleccionistas al lanzar una edición Signature inspirada en con uno de los vestidos más icónicos en la historia del cine.

Marilyn es un símbolo de glamour y belleza que logró convertirse en una leyenda de la industria, al cautivar al público en las décadas de 1950 y 1960 con su inigualable simpatía y talento en la pantalla grande.

Al hablar de la diva de Hollywood, es inevitable pensar en que fue un parteaguas en el mundo de la moda, ya que junto a sus papeles más representativos en filmes como “Una Eva y Dos Adanes” y "La Jungla de Asfalto", sus vestuarios ajustados, elegantes y de alta costura se convirtieron en parte de su imagen como la “rubia explosiva” que marcó un nuevo capítulo en la industria.

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Con su característico corte de pelo bob platino y un derroche de joyas brillantes, esta pieza de colección se volvió tendencia. Foto: Mattel
Con su característico corte de pelo bob platino y un derroche de joyas brillantes, esta pieza de colección se volvió tendencia. Foto: Mattel

¿Cuánto cuesta la Barbie de Marilyn Monroe?

Este 18 de agosto inició la venta de la muñeca a través de la página de Mattel Creations, donde puede adquirirse a un precio de $1,650 pesos.

Al ritmo de “Diamonds are a girl’s best friend”, la pieza musical de 1953 en "Los Caballeros las prefieren Rubias", la muñeca rinde homenaje a Monroe con el deslumbrante vestido rosa que lleva el drama a otro nivel con un enorme lazo al reverso y guantes de ópera. Además de las brillantes joyas como protagonistas.

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El maquillaje impecable de esta pieza de colección también resalta con los labios rojo cereza y el mítico lunar a un lado de la boca que se convirtió en su sello personal.

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Con su característico corte de pelo bob platino y un derroche de joyas brillantes, esta pieza de colección se volvió tendencia. Foto: Mattel
Con su característico corte de pelo bob platino y un derroche de joyas brillantes, esta pieza de colección se volvió tendencia. Foto: Mattel

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