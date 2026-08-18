Hace tres semanas, Tigres anunció la salida de Guido Pizarro del club, poniendo punto final a su etapa como director técnico y desde entonces, los felinos no han encontrado a su reemplazo. Para colmo, una de sus opciones los acaba de rechazar en conferencia de prensa desde Argentina.

Si bien Hernán Elizondo se mantiene como técnico interino, desde Monterrey trascieron varios nombres que podrían tomar su lugar en el banquillo universitario. Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador del Vélez Sarsfield de Argentina, era uno de ellos, hasta que se encargó de desmentir los rumores.

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Al terminar el último partido de Vélez contra Defensa y Justicia por la jornada 5 del torneo Clausura de la Liga Argentina, el 'Mellizo' fue cuestionado al respecto y su respuesta fue tajante.

“Sobre esta pregunta no tengo nada que aclarar, es un tema totalmente terminado”, sentenció el exfutbolista e ídolo de Boca Juniors.

OPCIONES DE DIRECTORES TÉCNICOS PARA TIGRES

Fuentes cercanas a Tigres revelan que el rechazo de Schelotto no significa un problema, ya que hay otras opciones contempladas.

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Entre ellos destacan Óscar Pareja, el exdirector técnico de la Selección Mexicana Juan Carlos Osorio, y Quique Setién, un ex entrenador del FC Barcelona.

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