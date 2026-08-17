La muerte de Hayden Panettiere no solo dejó un vacío en la pantalla grande, también en el corazón de toda la gente que la conoció y pudo compartir con ella, incluyendo varias figuras de Hollywood.

La actriz falleció la mañana de este pasado domingo a los 36 años, aparentemente por un paro cardíaco que habría sido provocado por una sobredosis.

Su partida provocó una ola de reacciones en redes sociales, no solo de sus fans, sino de amigos, compañeros y colegas que le dedicaron unas últimas palabras.

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Uno de los mensajes más emotivos fue el de Emma Roberts, quien trabajó con Panettiere en "Scream 4". La actriz se despidió de su amiga con una fotografía en la que ambas aparecen en un tierno gesto, además, aseguró que la recordará por siempre:

"Descansa en paz, mi dulce amiga. Eres tan querida y siempre te extrañaremos", escribió.

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Matt Lanter, quien formó pate de la serie "Héroes", también se unió a las condolencias y además de lamentar su muerte, recordó los momentos de diversión que vivieron:

"Me da mucha tristeza enterarme de la muerte de Hayden. Siempre la pasábamos muy bien en el set y nos reíamos muchísimo. Dios, era demasiado joven".

Una de las más afectadas fue la actriz Selma Blair. Tan solo unos minutos después de que se reportara la muerte de Panettiere, acudió a sus redes sociales incrédula: "Te quiero. No te vayas. No te vayas. Por favor. ¡Por favor! Por favor. ¡Por favor!", expresó.

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Sin embargo, cuando la familia confirmó el fallecimiento, se dijo completamente devastada: "Te quiero, cola de ballena, mi amiga".

Viola Davis, recordó a la actriz por su talento y el legado que deja dentro y fuera de las pantallas. Además, aprovechó el momento para mandar su pésame a los padres, amigos y a la hija de Hayden.

"Ojalá el mundo hubiera tenido más tiempo contigo, porque yo sentía una enorme curiosidad por saber en quién te estabas convirtiendo. Vi a este hermoso Fénix levantarse de las cenizas. Tus pruebas se convirtieron en tu testimonio, y tu testimonio se convirtió en tu legado".

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Otro mensaje particularmente significativo fue el de Alyson Stoner. Visiblemente afectada, la actriz y bailarina habló directamente a los seguidores de la saga "Kingdom Hearts", en el que ambas participaron en el doblaje.

“Un mismo cielo, un mismo destino. Mis más sinceras condolencias a la familia de Hayden, a su comunidad y a las muchas personas cuyas vidas tocó. Que descanses en libertad".

Kelly Osbourne, Ashlee Simpson, JoJo, Rosie O'Donnell, Mario Lopez y David Arquette, fueron otras figuras que expresaron públicamente su tristeza.

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La familia de Panettiere confirmó su muerte mediante un comunicado de su padre, Skip Panettiere, quien la describió como “una luz increíble” y “una fuerza de la naturaleza”.

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