Detrás de la estrella que Hayden Panettiere construyó desde niña, hubo una vida atravesada por pérdidas y momentos difíciles. La actriz enfrentó problemas de adicción, salud mental, violencia doméstica y una pérdida que la marcó hasta el final de sus días.

Panettiere murió este domingo a los 36 años, por causas aún desconocidas. Su fallecimiento fue confirmado por su padre, Skip Panettiere, quien la describió como “una persona increíble” y “una fuerza de la naturaleza”.

Su historia estuvo ligada a los foros, las cámaras y los reflectores desde siempre, pero detrás del éxito había una joven que crecía bajo una presión constante y que quedaron retratadas en su libro de memorias, "This Is Me: A Reckoning", publicadas apenas unos meses antes de su partida 2026.

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La depresión posparto y la separación de su hija

En diciembre de 2014 nació Kaya, la hija que Panettiere tuvo con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko. La maternidad, sin embargo, no fue color de rosa, pues estuvo acompañada por una profunda depresión posparto.

Panettiere decidió hablar públicamente de este problema en 2015 y buscó tratamiento.

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"Allí estaba yo con esta hermosa bebé, con una vida muy afortunada, y no podía por nada del mundo ser feliz. Estaba increíblemente deprimida", dijo en entrevista con CBS.

Esta situación también tuvo consecuencias en su relación con su hija; y es que tuvo que ceder la custodia de su pequeña, quien en 2018 se mudó a Ucrania.

“Los hijos no tienen que pagar por pedir ayuda”, dijo años después al hablar de aquella etapa.

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La adicción que comenzó durante años de fama

Los problemas de Panettiere no terminaron con el tratamiento por depresión posparto. La actriz reconoció haber enfrentado una fuerte adicción al alcohol y los medicamentos, situación que la llevó a internarse voluntariamente.

En sus memorias relató que comenzó a beber muy joven y que durante algunos años utilizó el alcohol para enfrentar la presión, el estrés y las dificultades emocionales que experimentaba. Incluso, aseguró que hubo momentos en los que perdió el control.

"Pensé que algo andaba muy mal conmigo, así que pensé: 'El whisky Fireball solucionará esto, ¡obvio!'. Y no lo hizo. Lo hace por un momento, pero luego empeora todo", reveló en entrevista con Good Morning America.

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Una relación marcada por la violencia

Otro de los episodios que la marcaron fue su relación intermitente con Brian Hickerson.

La pareja comenzó a salir en 2018 y la relación estuvo marcada por varios episodios de violencia doméstica. En 2020, Hickerson fue arrestado después de que Panettiere denunciara una agresión. El caso terminó con el empresario declarándose culpable y recibiendo una sentencia de prisión.

Años después, Panettiere habló abiertamente sobre lo ocurrido y describió aquella relación como abusiva. También reconoció que durante mucho tiempo tuvo dificultades para identificar lo que estaba viviendo y para salir de esa situación.

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Este año, la pareja volvió a ser vinculada sentimentalmente; incluso, TMZ afirmó que fueron vistos juntos antes de la muerte de la actriz; información que no ha sido confirmada.

La muerte de su hermano Jansen

Pero una de las experiencias que más la afectó fue la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere. El chico murió en febrero de 2023, a los 28 años, por problemas cardíacos.

La noticia tomó por sorpresa a la familia. La oficina forense del condado de Orange, calificó el deceso como muerte natural, relacionada con una cardiomegalia, es decir, un corazón agrandado, y complicaciones en la válvula aórtica.

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Hayden habló de la muerte de su hermano como una de las experiencias más devastadoras de su vida. Los dos habían crecido juntos dentro de la industria y mantenían una relación cercana.

"Cuando lo perdí, sentí que perdía la mitad de mi alma. Siempre tendré el corazón roto por esto. Nunca podré superarlo. No importa cuántos años pasen, nunca superaré su pérdida", dijo en entrevista con a revista "People".

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