La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que el fallo de la licitación pública internacional para expandir el servicio de Ecobici a las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan continuará este martes.

En una tarjeta informativa, la dependencia capitalina explicó que de acuerdo a la licitación LPI-30001062-001-20261 ‘Servicio Integral del Sistema de Transporte en Bicicleta Pública de la Ciudad de México’, este lunes se llevó a cabo la segunda etapa: resultado del dictamen, presentación de precios más bajos y emisión del fallo correspondiente, “el cual fue diferido a petición del área jurídica y técnica para continuar el martes 18 de agosto”.

Lo anterior, a decir de la Semovi, con la finalidad de realizar una revisión minuciosa de las propuestas presentadas, bajo lo estipulado en el artículo 43 fracción II de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.

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“Una vez que se haya concluido con la revisión de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, se procederá a declarar al ganador. En caso de que el proceso se declare desierto por incumplimiento, se emitirá una nueva convocatoria para licitación pública, no se realizaría adjudicación directa”, subrayó la Semovi.

Fue el pasado 7 de agosto cuando la Semovi lanzó esta licitación pública internacional para la expansión de Ecobici, que beneficiará a colonias de Iztacalco, Iztapalapa y Tlalpan.

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El costo de las bases de esta licitación pública internacional fue de 100 mil pesos. El 9 de agosto era la fecha límite para adquirir las bases; el acto de presentación y apertura de la propuesta se realizó el 14 de agosto a las 11:00 horas; y el acto de fallo sería ayer 17 de agosto a las 11:00 horas.

De acuerdo con la licitación, publicada en la Gaceta Oficial capitalina, las primeras alcaldías en donde se expandiría el servicio de Ecobici sería en:

Iztacalco

Iztapalapa

Tlalpan.

Asimismo, también se ampliaría la oferta en:

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Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo.

dmrr