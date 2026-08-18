La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Dolores González Saravia señaló que la institución no tiene quejas relacionadas con despojo.

"En general nosotros no tenemos en este momento quejas, pero es un tema que está iniciando su proceso, entonces estamos atentas aquí en la Comisión a ver cómo se desarrolla en términos del cumplimiento de las responsabilidades de la autoridad, que es lo que seguramente se puede presentar aquí en la Comisión más adelante", señaló esta tarde luego de la presentación del Informe Anual 2025 de la CDHCM.

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Indicó que las denuncias por despojo son presentadas ante la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), y que posteriormente, sin esta institución no cumple, es cuando la CDHCM interviene.

También señaló que se estará pendiente de las medidas implementadas por autoridades del Gobierno de la Ciudad de México para combatir el despojo.

"Como se está iniciando el programa estamos a la espera de cómo sucede y cuál va ser el cumplimiento que se tenga en los protocolos".

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