Las mujeres son el sector de la población que más atenciones recibió por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) durante 2025: de un total de 53 mil 599 personas peticionarias atendidas el año pasado, 30 mil 76 fueron mujeres, un 56.1 %.

Este martes se presentó el informe anual 2025 de la CDHCM, el cual es "un ejercicio de rendición de cuentas que permite informar tanto a la sociedad como al Congreso de la Ciudad de México sobre las actividades realizadas por este organismo público autónomo en el cumplimiento de su mandato constitucional", de acuerdo con el propio documento.

Durante la presentación, la presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, indicó que la Comisión debe evaluarse con honestidad. | Foto: Especial.

El informe señala que, entre los grupos de atención prioritaria a los que pertenecen las personas y los colectivos agraviados en servicios proporcionados durante 2025, las mujeres también encabezaron la lista con 18 mil 725 casos. En segundo lugar están las personas mayores con 9 mil 888 atenciones y en tercero, las personas privadas de la libertad con 6 mil 939.

Durante la presentación, la presidenta de la CDHCM, Dolores González Saravia, indicó que la Comisión debe evaluarse con honestidad.

Las mujeres son el sector de la población que más atenciones recibió por parte de la CDHCM en 2025. | Foto: Especial.

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"El ejercicio de rendición de cuentas no puede limitarse únicamente a mostrar avances. Una institución que pide cuentas también debe examinarse con honestidad. Por ello, el informe da cuenta también de los pendientes y problemas de atención identificados, así como de las acciones emprendidas para mejorar nuestra capacidad de respuesta. No se trata de medir solamente cuánto hacemos, sino cuánto logramos cambiar".

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La CDHCM informó que de enero a diciembre de 2025 las delegaciones en las 16 alcaldías, junto con el ombudmóvil, brindaron más de 20 mil atenciones, lo que representa el 38.7 % del total de servicios procesados por la Comisión, resolviendo el 98 % directamente en las alcaldías.

De un total de 53 mil 599 personas peticionarias atendidas el año pasado, 30 mil 76 fueron mujeres, un 56.1 %. | Foto: Especial.

Asimismo, las Visitadurías de la CDHCM registraron más de 7 mil 700 quejas y concluyeron más de 8 mil expedientes, incluidos poco más de 4 mil de años anteriores.

Además, se emitieron 13 recomendaciones y 16 acuerdos de conciliación para reparar el daño y transformar prácticas institucionales.

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JACL/cr