La jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado, presentaron los resultados de la incidencia delictiva en la demarcación, destacando una baja sostenida en diversos delitos de alto impacto.

Durante el encuentro con integrantes del gabinete de seguridad, la Mandataria capitalina reconoció el trabajo realizado en la alcaldía y felicitó a las y los vecinos de La Magdalena Contreras por este avance.

“En La Magdalena Contreras se observa una reducción en delitos como homicidio, lesiones dolosas y robo de vehículos, los cuales mantienen una tendencia descendente”, afirmó.

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Asimismo, subrayó el compromiso de la administración de la Ciudad de México para dar continuidad a este modelo de trabajo conjunto: “Seguiremos fortaleciendo la estrategia de seguridad de manera coordinada, en beneficio de la población y de toda la ciudadanía”.

Al respecto, el alcalde Fernando Mercado presentó el balance de seguridad, donde se destacaron disminuciones significativas como la baja del 16% en homicidio doloso, 18.18% en lesiones por arma de fuego y más del 50% en robo de vehículo con violencia, señalando que estos avances responden a una estrategia alineada con el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno de México.

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“Esto marca una tendencia, pero no estamos satisfechos. Seguiremos trabajando y redoblaremos esfuerzos para que ningún delito suceda en nuestra querida alcaldía”, puntualizó.

El alcalde agregó que la administración de La Magdalena Contreras continuará persiguiendo y sancionando cualquier ilícito en la zona: “En Magdalena Contreras estamos dando resultados en un tema que es de los más sensibles. Nosotras y nosotros seguimos trabajando para mantener la seguridad de la población”.

mahc/LL