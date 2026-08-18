A través de su cuenta en Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció la suspensión de aranceles a Canadá.

"He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, que debían entrar en vigor mañana por la mañana, durante un período de tres días", escribió el mandatario.

Trump explico en su comunicado que EU y Canadá está a la espera de la finalización de documentos, ya que ambos países han llegado a un acuerdo.

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Aseguró que "¡el gran oleoducto Keystone XL, enterrado hace tiempo por el 'adormilado' Joe Biden, podría resurgir de entre los muertos!". Aludió así a una extensión planeada de mil 900 kilómetros al oleoducto Keystone para transportar petróleo crudo desde Alberta (Canadá) hasta Nebraska (Estados Unidos). Tras una serie de disputas políticas y ambientales, la obra fue cancelada en 2021, en la administración Biden.

Trump había amenazado con imponer aranceles del 50% sobre 20 mil millones de dólares en productos canadienses, que van desde palos de hockey hasta abatelenguas.

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El primer ministro canadiense, Mark Carney, y Trump han hablado dos veces por teléfono en los últimos dos días sobre las negociaciones comerciales en curso, incluida otra llamada el martes por la tarde, informó la oficina de Carney, subrayando el impulso de última hora para alcanzar un acuerdo antes de que venciera el plazo.

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Los dos países han forcejeado durante décadas por el comercio, pinchándose mutuamente sin descanso en puntos sensibles como las importaciones canadienses de madera y el acceso de Estados Unidos al mercado lácteo de Canadá.

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La estrategia beligerante de Trump con Canadá marca una desviación extraordinaria de la relación tradicionalmente cooperativa entre ambos países. Trump ha gravado productos canadienses con aranceles, en un intento de traer de vuelta la manufactura a Estados Unidos, y ha lanzado comentarios ofensivos sobre convertir a Canadá en otro estado de Estados Unidos.

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