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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, sostuvo conversaciones de último minuto con el presidente estadounidense, Donald Trump, en un intento por evitar la entrada en vigor a partir del miércoles de aranceles adicionales a productos de su país.
Trump ordenó el mes pasado la imposición de aranceles de 50% a diversos bienes canadienses, al alegar un "trato discriminatorio" por parte de Canadá a productos estadounidenses como el alcohol, los automóviles o los lácteos.
Los nuevos aranceles estadounidenses alcanzarán a productos tan diversos como el vino, los bastones de hockey o incluso el cemento.
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Carney tuvo el lunes por la tarde una conversación telefónica con Trump sobre las negociaciones comerciales, dijo a la AFP un portavoz del primer ministro.
El primer ministro estimó que las negociaciones para evitar los nuevos aranceles se encuentran en un momento "intenso y delicado".
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Los nuevos aranceles apuntan a cerca del 5,5% de las exportaciones canadienses a Estados Unidos, lo que representa unos 20.000 millones de dólares, según Oxford Economics.
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Canadá es socio de Estados Unidos y México en el tratado de libre comercio T-MEC, que también deberá ser objeto de negociaciones después de que Washington anunciara el 1 de julio que no lo renovaría, sometiéndolo así a una revisión anual y a una prórroga año a año.
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