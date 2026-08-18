Metrópoli | 18-08-26 | 16:32 |

El director general del Fondo Mixto de Promoción Turística, , exhortó a los visitantes y locales de la capital que usen el transporte público durante los eventos masivos como conciertos y eventos deportivos.

En entrevista para medios de comunicación, aseguró que después del Mundial de Futbol se invirtió en infraestructura de movilidad para que las personas se puedan desplazar a los eventos sin necesidad de usar un auto particular.

“Tenemos un sistema de transporte moderno, interconectado, multimodal, que es muy importante. Tienes conexión, por ejemplo, Tren Ligero, Metro y Ecobici. Todo lo puedes hacer en una intermodalidad con una tarjeta”, explicó el funcionario tras la conferencia de .

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Martínez Velázquez puso de ejemplo la Fórmula 1, donde invitó a usar la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) o el sistema Park and Ride. “Los grandes eventos deportivos internacionales como ciudad nos han ido acostumbrando a movernos a través de esta configuración del sistema de transporte colectivo”.

Aseguró que la mayoría de los turistas de la capital se mueven en transporte público. Y en el caso de la justa mundialista, los visitantes que hubo de 84 nacionalidades “pasaron sus tarjetas en los lectores del sistema de transporte colectivo de la ciudad”.

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“Se debería prohibir llegar en coche"

Tras el término de la justa mundialista, el director general del Fondo Mixto de Promoción Turística en la capital refirió que las personas que acudan a los eventos en el Estadio Banorte deberían de aprovechar los sistemas de transporte que se adaptaron para llegar al lugar como Línea 14 del Trolebús y las rehabilitaciones de las líneas 2 del Metro y del Cetram de Huipulco.

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“Se debería prohibir llegar en coche. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos en el Mundial, todo el mundo llegó, la mayoría llegó en tren ligero o RTP. Fue una maravilla”, apuntó.

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Aceptó que se tiene que pensar en la manera de incentivar a la gente a para usar el transporte público, así como seguir trabajando para promover obras que ayuden a la movilidad.

“Lo que nos toca desde la parte turística, es promover el sistema de transporte”, apuntó Martínez Velázquez.

dmrr

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