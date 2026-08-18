La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso de Erik “N”, alias “El Ojos”, e Itzayanna “N”, señalados por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, así como por posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la investigación, ambos estarían relacionados con el grupo delictivo “Los Tanzanios”, con presencia principalmente en las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco y al que las autoridades vinculan con la venta y distribución de drogas, además de homicidios, secuestros y extorsiones.

La investigación inició tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la presunta venta de drogas en un inmueble de la colonia Ejército Constitucionalista, en Iztapalapa, donde aparentemente residía “El Ojos”.

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Con una orden de cateo, el pasado 13 de agosto agentes de la Policía de Investigación (PDI), con apoyo de la Guardia Nacional, ingresaron al inmueble y detuvieron a los dos señalados.

Durante la diligencia fueron asegurados un arma larga calibre .223 con cargador, un revólver, un cargador con 10 cartuchos, además de 165 bolsas y envoltorios con diversas drogas y una báscula gramera.

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Tras recabar entrevistas de los agentes participantes y dictámenes periciales en criminalística, fotografía, química y balística, el Ministerio Público presentó los datos de prueba durante la audiencia del 15 de agosto.

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Un juez determinó vincular a proceso a Erik “N” e Itzayanna “N”, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

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La Fiscalía CDMX señaló que mantiene investigaciones contra grupos delictivos relacionados con hechos violentos, con el objetivo de disminuir la circulación de armas y drogas en la capital.

Las personas señaladas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.

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JACL/cr